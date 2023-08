Palagano capitale del country con il Savoniero Country Festival

Torna a Palagano, nella Valle del Dragone, il Savoniero Country Festival, giunto quest'anno alla sua XXI Edizione. Come di consueto si svolgerà il primo venerdì del mese, il 4 agosto, e sarà ad ingresso gratuito.

Cantanti e band country provenienti da tutto il mondo, si incontreranno in Appennino per dar vita a quello che è considerato il maggior evento di musica countri italiano. Ospiti di questa edizione saranno Todd Day Wait, Rockin’Bonnie Western Bound Combo e Isabuna. Non mancheranno le prelibatezze del punto ristoro. I concerti inizieranno alle ore 21, mentre la cucina sarà aperta a partire dalle ore 19.30.

Per i partecipanti, saranno disponibili un ampio parcheggio con campeggio gratuito e navette per i paesi limitrofi. Per ulteriori informazioni, visitare il sito web dedicato.