“Note e Arte nel Romanico” , il quartetto Saxofollia a Rotari di Fiumalbo

Sesto appuntamento per la rassegna musicale “Note e Arte nel Romanico” edizione 2020: Domenica 02 agosto 2020, alle ore 17 presso la Località La Piana, a Rotari di Fiumalbo, si esibirà il quartetto di sax Saxofollia con un ricco programma interamente composto da trascrizioni, che segue cronologicamente la storia e lo sviluppo dei generi che da Antonio Vivaldi arrivano fino ai giorni nostri.

Un programma vario, che attinge dalla grande tavolozza dei generi musicali facendo combaciare tradizione e modernità, musica classica e musica moderna, con l'orecchio sempre proteso a quella che è la grande qualità del made in Italy.

Il Quartetto Saxofollia, rispettivamente formato da Fabrizio Benevelli (sax soprano), Giovanni Contri (sax contralto), Marco Ferri (sax tenore) e Alessandro Creola (sax baritono) è una delle realtà cameristiche più attive e riconosciute in Italia. Tra le migliori qualità della formazione si trovano sicuramente la versatilità e la continua voglia di esplorare nuovi orizzonti musicali ed i differenti progetti che il gruppo da anni porta sul palco ne sono la migliore espressione. Saxofollia attraversa con maestria e disinvoltura sia repertori di tipo classico, come quello barocco e operistico, che repertori provenienti dal mondo del jazz, spaziando dallo swing al be-bop fino al jazz dei giorni nostri.

Tutti i brani proposti sono composizioni e arrangiamenti originali concepiti appositamente per mettere in risalto le differenti caratteristiche dei singoli musicisti.

Il quartetto vanta inoltre una vasta serie di collaborazioni con solisti di fama internazionale con i quali hanno all’attivo più di 20 progetti discografici e concertistici.

Saxofollia incide i dischi Omaggio a J. Françaix, Like Strings, On The Reed, Vissi D'arte, Into the Trumpet, Estate, Voice on Air ed Incontri disponibili anche su iTunes, Amazon e Spotify. Recentemente alcuni loro brani sono entrati nella “iTunes Top 100 Chart" dei più venduti in paesi come USA, Canada e Giappone.

Tutti i concerti della rassegna “Note e Arte nel Romanico” sono ad ingresso libero e gratuito.

Ricordiamo che i concerti vengono organizzati e realizzati in base alle normative anti-contagio COVID-19. Visti i posti a sedere limitati, si prega di accedere per tempo alle sedi dei concerti, evitando assembramenti anche nelle fasi di parcheggio dell’auto. Quest’ultimo dovrà avvenire non in prossimità del luogo dedicato al concerto per permettere le operazioni di accoglienza del pubblico e il deflusso dopo il concerto. Ricordiamo inoltre che è obbligatorio l’uso della mascherina.

La direzione artistica si riserva la possibilità di annullare il concerto per cause di forza maggiore o di apportare modifiche al programma.

Tutte le informazioni verranno pubblicate sulla pagina Facebook “Note e Arte nel Romanico”.