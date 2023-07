"Una Scarpetta per Tre" lo spettacolo di Aria Aperta Teatro Festival Kids

Martedì 11 luglio si conclude l’Aria Aperta Teatro Festival Kids - Fiorano a Villa Pace di Fiorano Modenese, patrocinato dal Comune di Fiorano Modenese, sostenuto dal Ministero della Cultura, dalla Regione Emilia Romagna e dalla Fondazione di Modena nell’ambito del bando Mi Metto all'Opera 2023.

L’11 luglio alle 21:00 nella splendida Villa Pace andrà in scena “Una Scarpetta per tre”, l’ultimo spettacolo in programma per l’edizione 2023 dell’Aria Aperta Teatro Festival Kids di Fiorano, una produzione della compagnia Matutateatro di Latina. In scena Agnese Chiara D’Apuzzo, Zahira Silvestri e Julia Borretti dirette da Titta Ceccano.

Uno spettacolo ispirato alla conosciutissima fiaba di Cenerentola, “Abbiamo scelto di chiudere la sezione dell’Aria Aperta Teatro Festival Kids di Fiorano con uno spettacolo liberamente tratto da una delle fiabe più celebri della storia. Ancora oggi Cenerentola non finisce di incantare grandi e piccini, e perché no, strappare anche qualche risata.” commenta il direttore artistico Lombardi.

Una commedia adatta ad un pubblico di famiglie che si diverte seguendo i diversi livelli del noto racconto, che prende strade originali senza rinunciare alla morale classica. Nella casa di Cenerentola imperversano la matrigna e le sorellastre che vessano di continuo la povera ragazza fino all'arrivo in scena di una fata smemorata… Una fiaba in forma di farsa. Un’occasione per le tre attrici di misurarsi con una storia universalmente nota che diviene materiale d’improvvisazione e canovaccio.

Come per tutti gli altri appuntamenti, prima dell’inizio dello spettacolo sarà attivato un laboratorio teatrale gratuito per bambini dai 6 ai 10 anni con lo scopo di avvicinarli al teatro che si svolgerà sempre nel Parco di Villa Pace prima degli spettacoli dalle 19:30 alle 20:30. Terminata la rappresentazione, sarà la volta di Aria Aperta Audience, un progetto che permette al pubblico di dialogare con gli artisti appena andati in scena.

Si ricorda che gli spettacoli si svolgeranno all’interno del parco e che gli spettatori dovranno portarsi un telo per sedersi nel prato perché non ci saranno sedie.

In caso di pioggia lo spettacolo si svolgerà a Casa Corsini.

Aria Aperta Teatro Festival non termina qui però, si sposta e prosegue a Villa Segrè di Salvaterra (RE). A partire dal 19 luglio, per altre 7 date ricche di appuntamenti, continuerà ad animare le serate e le giornate di quest’estate con spettacoli dedicati a bambini, famiglie, ragazzi ed adulti.

E’ possibile acquistare i biglietti in prevendita online su sito LiveTicket tramite il link https://www.liveticket.it/quintaparete Per informazioni è possibile contattare il numero 342/9337099 o la mail segreteria@quintaparete.org

Per vedere il programma completo del festival si può visitare il visito www.quintaparete.org.