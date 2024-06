All'Ex Macello di Vignola appuntamento con la camminata fotografica "Scatti dal fiume"

Domenica 23 giugno appuntamento con la camminata fotografica “Scatti dal fiume”, condotta dal fotografo naturalista Giordano Ceré e dal rappresentante del Presidio Paesistico del Fiume Panaro Francesco Druidi. Si tratta di una passeggiata alla scoperta delle bellezze naturalistiche dell'area fluviale e delle zone limitrofe all'Ex Macello di Vignola, durante la quale i partecipanti verranno allenati a vedere e fotografare i dettagli, con l'uso del proprio smartphone.

Il ritrovo per i partecipanti è alle ore 17.30 presso il parcheggio di via Zenzano, a Vignola. La passeggiata si concluderà con un piccolo aperitivo. La partecipazione è gratuita, è però richiesta l'iscrizione tramite il seguente link: https://forms.gle/W6cnsG5umKZZBPD69. Per informazioni: exmacellospaziovitale@gmail.com.

L’iniziativa è frutto del percorso di co-progettazione tra Comune di Vignola, ASP ed Enti del Terzo Settore che si inserisce nel più ampio progetto di rigenerazione urbana dell'Ex Macello di Vignola. Il programma di iniziative aveva preso avvio, in maggio, con il trekking storico "I mestieri del fiume". La passeggiata fotografica, inizialmente prevista per domenica 2 giugno, è stata rinviata a causa del maltempo a domenica 23 giugno.