Come scegliere un'università all'estero? Se ne parla al Club La Meridiana

Quali test linguistici devo superare prima di iscrivermi a un'università straniera? Il titolo di studio che ottengo può essere spendibile anche in Italia? Queste sono alcune delle tante domande che genitori e figli si pongono quando valutano come prosecuzione degli studi superiori la possibilità di potersi recare all'estero in modo da accompagnare alla propria formazione anche un'esperienza internazionale che potrà sicuramente tornare utile nelle scelta lavorative e professionali future. Affinché tutti i dubbi possano essere chiariti e le curiosità esaudite, il Club La Meridiana di Casinalbo di Formigine, nell'ambito del proprio cartellone di eventi culturali ha organizzato un'iniziativa per sabato 6 novembre alle ore 16, gratuita e aperta a tutti, in occasione della presentazione del libro 'Studenti a tutto mondo', edito da Guerrini e Associati, la cui autrice è la dottoressa Katja Iuorio, educational counselor con studio in corso Canalchiaro a Modena.

Iuorio, giornalista e psicologa, avendo una profonda conoscenza del mondo accademico nazionale e internazionale ha deciso nel 2015 di avviare la sua attuale professione, diventando anche una delle prime a farlo a livello italiano. Il suo libro parla delle esperienze di ragazzi che ha seguito nelle proprie scelte, raccontando quindi le esperienze con gli occhi di chi le ha vissute in prima persona. I casi reali hanno quindi il compito di presentare, sotto una veste diversa risposte a domande sulla scelta dei college, dei diversi budget a disposizione, della diversità degli ambienti che si incontrano, aiutando quindi studente e genitori ad andare verso una scelta maggiormente consapevole.