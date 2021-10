Torna Sciocola', la terza edizione in centro storico incontra l'aceto balsamico

La terza edizione di Sciocola’ arriva nel centro storico di Modena dal 29 ottobre al 1 novembre. Un grande festival di richiamo per tutti gli appassionati del Cioccolato Artigianale che potranno degustare, acquistare e scoprire il cioccolato in tutte le sue sfumature, grazie alle maestrie degli artigiani cioccolatieri che accompagneranno i visitatori in un viaggio tra tradizione e innovazione. Non mancheranno le maxi sculture di cioccolato, showcooking, degustazioni e come di consueto le premiazioni tra cui lo Sciocola’ D’oro al Presidente del Modena Calcio Carlo Rivetti.

L’edizione di quest’anno vede protagonista oltre al cioccolato, anche l’aceto Balsamico di Modena DOP e IGP per un vero e proprio viaggio sensoriale all’insegna di questo straordinario connubio.

La manifestazione è ad ingresso gratuito, promossa da CNA Modena, organizzata da SGP Grandi Eventi in partnership con Acai e patrocinato della Regione Emilia Romagna e del Comune di Modena, con il contributo della Camera di Commercio di Modena, e come sponsor tecnico Barry Callebaut.

APERTURA SPAZI ESPOSITIVI

Dalle ore 09.00 alle 22.00, Via Emilia Centro – Corso Duomo

I migliori maestri cioccolatieri e pasticceri, provenienti da tutta Italia e non solo, vi aspettano in via Emilia Centro e Corso Duomo per farvi apprezzare e conoscere il cioccolato in tutte le sue dolcissime declinazioni.

