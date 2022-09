Scirocco Barocco Short Film Festival, a Modena gli undici finalisti del premio

Il primo festival dedicato ai cortometraggi d’esordio, le cosiddette 'opere prime'. Dopo l'apertura delle iscrizioni a giugno - con la presentazione delle attività, le produzioni originali e i corsi – arriva a conclusione la prima edizione dello ‘Scirocco Barocco Creation Short Film Festival’ a Modena. L’ultimo atto andrà in scena sabato 17 settembre, a partire dalle ore 18.30, con una serata speciale di premiazioni, proiezioni speciali, anteprime e un dibattito sul mondo del cinema indipendente.

L’evento a ingresso libero – main sponsor Bper Banca - si terrà all’aperto nella sede di Euphonia (via Staffette Partigiane 9), che oltre ad ospitare la giovane kermesse, è anche collaboratrice e partner nelle attività del collettivo cinematografico. L’appuntamento è inserito nel cartellone ‘Contaminazioni’ a cura dell’associazione, che proseguirà con iniziative fino ad ottobre.

Mentre nel week-end il cuore cittadino modenese ospiterà le lezioni e il cartellone del Festival Filosofia, a due passi dal centro ci sarà dunque spazio per celebrare l’arte, a volte complessa, del cinema indipendente, per regalare al pubblico un continuum di appuntamenti per tutti i gusti.

Sono oltre 60 le opere arrivate da tutto il mondo per partecipare al festival, 11 delle quali sono state selezionate come finaliste e verranno giudicate nei prossimi giorni da una giuria di appassionati. La sera del 17 settembre, verranno proclamati i vincitori, con un premio speciale deciso ‘in diretta’ anche dal pubblico presente.

Gli 11 finalisti sono:

Genovastraat di Manuel Rossi (Italia)

Tovellia Sanguinea di Simone Frabetti (Italia)

White Socks di Massimiliano Petrolli (Italia)

12 miliardi di Jacopo Renzi (Italia)

Anime d’Inchiostro di Diego De Angelis (Italia)

Sparito Internet di Matteo Cirillo e Bonolis Bros (Italia)

Giovanni e la Bicicletta di Gianpaolo Pupillo (Italia)

Snowflake di Carter Bowden (USA)

Step on it di Mike Spence (UK)

Deep into the forest di Qiulin Chen (Cina)

Pieceful Day di Gabrielle Mouret (Francia)

Il programma completo