Sciroppo di Teatro, ultimi due spettacoli della rassegna a Mirandola e Pavullo

Ultimi due spettacoli in territorio modenese di Sciroppo di teatro, il progetto di welfare culturale di ATER Fondazione che ha visto protagonisti in Emilia-Romagna 25 Comuni, 27 teatri, 79 spettacoli, 42 compagnie, con il coinvolgimento di 167 pediatri, di 289 farmacie e di 26 parafarmacie Coop Alleanza 3.0, partner del progetto. Domenica 26 marzo all’Auditorium Rita Levi Montalcini di Mirandola alle 16.30 va in scena “Papero Alfredo”di Teatro Giovani Teatro Pirata, mentre al Cinema Teatro Walter Mac Mazzieri di Pavullo nel Frignano sempre alle 16.30 arriva “Pinocchio” di Accademia Perduta/Romagna Teatri.

Prezzi biglietti : Mirandola 6 euro gli adulti, 4 i bimbi, 2 con coupon Sciroppo di Teatro; Pavullo 6 euro gli adulti, 5 i bimbi, 2 con coupon Sciroppo di Teatro.

“Papero Alfredo”

I burattini non sono mica tutti uguali. Sono proprio come le persone: diversi. Hanno i loro sogni, i loro gusti, i loro desideri; e quando vogliono puntano i piedi, come i bambini (e certi grandi) anche se i piedi loro non li hanno. Papero Alfredo è il nuovo burattino di Bruce: piccolo e deciso ma anche inesperto e un po’ capriccioso. A lui piacciono la musica Rap e il Free Style, le Challenge, le dirette video e di fare il Pirata in baracca proprio non gli va giù. Questo è un problema per il povero Bruce: Il Tesoro dei Pirati è il suo spettacolo più bello quello che gli chiedono sempre. Una mattina, dopo 120 giorni chiusi in casa senza lavorare, suona il telefono. Finalmente gli chiedono di fare lo spettacolo. Papero Alfredo però punta i piedi: niente da fare, vuole restare in camera davanti al suo computer! Altro che Pirata, lui è uno YouTuber! Una storia divertente che racconta del rapporto tra vecchio e nuovo, tra babbi e figli: generazioni destinate ad amarsi, sfidarsi, e rincorrersi per l’eternità.

“Pinocchio”

L’epica e indimenticabile storia del burattino più famoso del mondo scritta da Collodi viene (letteralmente!) riletta in uno spettacolo in cui la storia sguscia fuori dalle pagine dei libri per atterrare direttamente sulle tavole del palcoscenico. O meglio sulla bancarella di due simpatici librai che presto si trasforma nel tavolo da lavoro del falegname più famoso del mondo: Geppetto. Sul suo tavolo ci sono gli attrezzi del mestiere ma anche tanti libri, nuovi, vecchi, enormi, minuscoli da cui, un po’ alla volta, escono i protagonisti della storia.

I libri prendono vita, si aprono, si chiudono, diventano povere case dove non si trova nulla da mangiare, camini accesi che bruciano piedi, campi profondi dove nascondere monete, teatrini di burattini, specchi, tombe, onde del mare.

In scena Maurizio Casali e Mariolina Coppola giocano, recitano, si scambiano i ruoli e danno vita ai tanti personaggi della storia che consigliano, che ingannano, che spaventano, che portano sulla cattiva strada. Ancora una volta si parla di un percorso di crescita.

Il ciocco di legno, diventato burattino grazie all’abilità delle mani del vecchio padre, ne disattende subito le aspettative. Non ci pensa proprio ad andare a scuola! A lui interessa solo mangiare, bere e andare a spasso, ma alla fine delle sue mirabolanti avventure si ritrova stufo di essere burattino e vuole diventare un ragazzino, magari per bene. Scopre l’amore filiale e la responsabilità verso quel vecchio padre che lo ha sempre amato e aspettato, nonché la responsabilità verso la propria stessa vita che non è fatta solo di mangiare, bere e andare a spasso.

Info Mirandola : Auditorium Rita Levi Montalcini, Via 29 Maggio, 4, 41037 Mirandola (MO). Tel. 0535.22455 WhatsApp 333/2455605, mirandola@ater.emr.it.