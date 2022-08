Sconcerto d'amore, acrobazie musicali in piazza a Vignola

Venerdì 12 agosto alle ore 21.00, in Piazza dei Contrari a Vignola, si terrà lo spettacolo Sconcerto d'amore - Le acrobazie musicali di una coppia in dis-accordo.

Sconcerto d’amore è un concerto-spettacolo comico con acrobazie aeree, giocolerie musicali e prodezze sonore. Nando e Maila hanno fatto una scommessa: giocare ai musicisti dell’impossibile trasformando la struttura autoportante, dove sono appesi il trapezio e i tessuti aerei, in un’imprevedibile orchestra di strumenti. I pali della struttura diventano batteria, contrabbasso, violoncello, arpa e campane che insieme a strumenti come tromba, bombardino, fisarmonica, violino e chitarra elettrica, creano un’atmosfera magica definendo un insolito mondo sonoro.

Nando e Maila interpretano una coppia di artisti: musicista eclettico lui e attrice-acrobata lei, eternamente in disaccordo sul palcoscenico come nella vita. Un concerto-commedia all’italiana, dove si passa dal rock alla musica pop suonata a testa in giù dai tessuti aerei, fino a toccare arie d’opera e musica classica, che condurrà il pubblico in un crescendo di emozioni. Ogni dissonanza si risolverà in piacevole armonia, con un poetico lieto fine sul trapezio.

La Compagnia Nando e Maila fonda la propria ricerca artistica sulla sperimentazione e sulla commistione tra teatro, danza, musica, invenzioni sonore e arti circensi. La Compagnia è stata fondata nel 1997 da Ferdinando D’Andria e Maila Sparapani, è riconosciuta e sostenuta dal Ministero della Cultura come impresa di produzione di circo contemporaneo e di innovazione. Attori, musicisti e artisti di circo, Nando e Maila sono tra i primi a fondare una compagnia di Circo. Laureati al DAMS, entrambi provengono da un percorso di ricerca, seppure da ambiti diversi: Maila dal teatro-danza e Nando dalla musica. La provenienza da diversi percorsi e il loro forte interesse nella ricerca dei linguaggi e del teatro popolare hanno definito nel tempo la linea poetica della Compagnia. Da diversi anni tengono laboratori e workshop in Italia e all’estero e dal 2021 sono docenti di Nouveau Cirque alla Scuola di Teatro professionale di Bologna Alessandra Galante Garrone.

Tutte le iniziative sono ad ingresso gratuito con posti limitati. Etra Festival – con la direzione artistica di Andrea Candeli – è organizzato con il sostegno di Fondazione di Vignola e Fondazione di Modena, in collaborazione con il Laboratorio Musicale del Frignano, Poesia Festival, Artinscena e Proloco Vignola e con il patrocinio del Comune di Vignola.