"Sconfitti di successo", il nuovo libro di Stefano Nadalini presentato a Limidi

Domenica 26 febbraio 2023 alle ore 10.00 al Centro polivalente di Limidi (Mo) in Via Papotti n. 18, Stefano Nadalini presenterà il suo ultimo libro dedicato a sportivi che, per sfortuna caso o altre vicissitudini, non furono vincenti ma conquistarono il cuore della gente dal titolo "Sconfitti di successo".

Interverranno Giancarlo Tacconi (cronista sportivo di TRC) e Mauro Melotti (ex capitano del Modena Calcio). L’iniziativa fa seguito a quella del 2019 di presentazione del libro "Quando il cinque era lo stopper", sempre scritto da Nadalini in collaborazione con Marco Piano, che vide una grande partecipazione di pubblico. Un’occasione per ricordare eventi, difficoltà, imprevisti e storie di sportivi che in fondo sono entrati nel cuore della gente e sono ricordati con affetto più di tanti grandi sportivi di successo.

L'evento si inquadra nella recente scelta del Centro Polivalente di proporre, in questi momenti di pandemia e di guerra alle porte del nostro Paese, iniziative interessanti che possano essere anche un momento di incontro e sorriso ricorrendo alla lettura. Si svilupperà un dialogo aperto con l’autore e gli invitati. L’evento, che conclude la programmazione autunno inverno 2022-2023, è come sempre aperto al pubblico e ad ingresso gratuito e non è necessaria alcuna prenotazione. L’iniziativa viene organizzata col contributo della Fondazione Campori di Soliera (Mo).