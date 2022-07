A Capanno Guerri una giornata di eventi per vivere la Via Vandelli

La riscoperta della storica via Vandelli e del territorio appenninico è al centro dell’evento che si terrà a Capanno Guerri in Comune di Pievepelago sabato 16 luglio a partire dalle ore 10,00 attraverso una serie di eventi culturali, artistici, sportivi ed eno-gastronomici che si svolgeranno per tutta la giornata fino alla sera. La manifestazione prevede tour guidati in e-bike, approfondimenti culturali, concerti, passeggiate anche per i più piccoli, e una ricca offerta eno-gastronomica di prodotti locali.

La giornata predeve musica, attività ludiche per bambini,dibattiti, gastronomia, yoga, trekking e-bike mercato agricolo, oltre al "battesimo della sella" con l'Asineria di Gombola e la possibilità di visitare l'accampamento dei lupi feudi di Saarloos, ascoltarne miti e leggende, giocare e interagire con questi esemplari. In particolare il programma inizia alle ore 10 con l'apertura dello stand mercato contadino, l'inizio delle attività ludiche con l'asineria di Gombola e l'animazione con i lupi feudi di Saarloos, e il trekking ed e-bike a cura di Stray Dogs.

A seguire ci sarà yoga all'ombra del grande faggio con Natascia Bertoncelli e alle ore 11.30 il saluto delle autorità e di Livio Migliori, dell'accademia dello Scoltenna. Alle ore 12.30 a Capanno Guerri ci sarà il dialogo con Claudia Righetti psicoterapeuta, dal titolo "Cambiare Via o cambiare vita" e alle 14.30 joga con Tiziana Tagliazzucchi.

Alle ore 15.30 a Capanno Guerri si dialogherà con l'autore Andrea Baschieri sul "Turismo lento" a alle 17.30 ci sarà l'incontro con Paolo Cervigni scrittore di montagna e autore della guida "La Via Vandelli e la Via Bibulca".

La giornata si concluderà con lo joga all'ombra del grande faggio con Tiziana Tagliazucchi. e a seguire con la musica live sino alla comparsa delle stelle.

L'evento, patrocinato dalla Provincia di Modena, è promosso da Andrea Casoni del gruppo Emilia-Romagna Responsabile e Alessandro Bonfiglioli dell'associazione di guide ambientali Stray Dogs, in collaborazione con Livio Migliori dell'accademia dello Scoltenna, i produttori locali Ileana Magnoni e Giannotti Marco, oltre al Comune di Riolunato e Pievepelago.

Tutte le informazioni e le prenotazioni possono essere fatte contattando i numeri 348.671.0533 o 333.750.7135.