“Scrivere o uccidere” di Vittorio Vandelli per la rassegna “Dialogo con l’autore”

È Vittorio Vandelli il protagonista dell’appuntamento di venerdì 29 aprile della rassegna “Dialogo con l’autore” alla Tenda di Modena, in sostituzione di Gianluca Di Dio, il cui incontro, inizialmente previsto per quella data, è rimandato alle prossime settimane. Nell’iniziativa in programma sempre alle ore 21, curata dall’associazione culturale L’Asino che vola, Vandelli presenta il volume “Scrivere o uccidere” (edizioni Damster). Presenti sul palco della struttura di viale Monte Kosica anche Claudio Gavioli e Marco Barozzi, responsabili del settore Letteratura e cinema dell’associazione Consorzio creativo, e Marinella Vescovini, a cui sono affidate alcune letture del romanzo.

L’appuntamento è a ingresso gratuito e l’accesso è consentito solo agli spettatori muniti di Green pass rafforzato e in possesso di mascherina Ffp2. Si consiglia la prenotazione sul sito web.

“Scrivere o uccidere” costituisce un omaggio, in parte ironico e nostalgico, alla letteratura e al cinema noir. Nell’America immaginaria del noir classico, appunto, un critico cinematografico di successo viene incaricato di scrivere un reportage sui detective privati nella realtà. Si trova così a seguire un investigatore, dagli apparenti modi da “duro”, durante un’indagine riguardante il delitto di un collega del critico. L’ambiguo rapporto che si stabilisce tra l’uomo d’azione e l’intellettuale mondano è il filo conduttore della storia in cui incontriamo quasi tutti i personaggi e le situazioni del poliziesco americano, tra cui una avvenente dark lady, vera e propria protagonista al femminile, e l’immancabile mistero della camera chiusa (che per l’occasione è un cinema).