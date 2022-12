Sculture e presepi, due mostre a Lama Mocogno

Sabato 17 dicembre, a Lama Mocogno saranno inaugurate ben due mostre allestite appositamente per le festività natalizie, con il patrocinio dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna. Presso la Sala Arti (via XXIV Maggio, 2) accanto all’ingresso del Municipio, alle ore 16.00, il sindaco Giovanni Battista Pasini inaugurerà ufficialmente le esposizioni “Mauro Mazzali. Tra sacro e profano”, a cura di Sandro Malossini e “La magia dei presepi di carta a teatrino, a sorpresa e a pop up” dalle collezioni di Vittorio Pranzini, a cura di Vittorio Pranzini.

Mauro Mazzali, nato a Castelmassa nel 1948, si è formato all’Accademia di Belle Arti di Bologna alla scuola di Ilario Rossi e di Quinto Ghermandi. Scultore e docente di scultura dell’Accademia di Belle Arti di Bologna, della quale è stato direttore, tutta la sua produzione artistica si sviluppa meritoriamente in commissioni pubbliche e private, portando quella più prettamente da galleria a ricoprire un ruolo di raffinata e quasi esclusiva poesia per pochi eletti. Negli anni ha partecipato ad importanti manifestazioni come la XII Quadriennale di Roma del 1996 o la 54^ Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia del 2011.

Alle sculture di soggetto sacro e profano di Mazzali, tra le quali una splendida Natività, è abbinata la mostra dedicata ai presepi di carta a teatrino, a sorpresa e a pop up di Vittorio Pranzini. I presepi della collezione di Vittorio Pranzini si presentano come piccoli teatrini in cui sorgono paesaggi, persone, animali, oggetti, ispirati ai valori simbolici della tradizione, che avvolgono il racconto della Natività in un’aura quasi fiabesca e sembrano suggerire a chi li osserva l’importanza di recuperare lo sguardo e lo spirito dell’infanzia, per accogliere nel modo migliore il messaggio di gioia e di pace del Natale.

«A maggior ragione in questo Natale 2022, contrassegnato dalla guerra nell’Europa orientale, di cui proprio gli ultimi e i piccoli sono tra le prime vittime – commenta il sindaco Pasini – riteniamo importante stimolare anche attraverso iniziative culturali momenti di riflessione sul valore della pace e della dignità e libertà di ogni persona e di ogni popolo».

Le mostre saranno visitabili, a ingresso gratuito, dal 17 dicembre 2022 al 15 gennaio 2023 al sabato dalle 17 alle 19 e alla domenica e festivi dalle 10 alle 12.30 e dalle 17 alle 19. Per visite di gruppi o in altri orari è possibile prendere appuntamento al n. 0536/44003 Francesco o scrivendo a francesco.gherardi@comune.lamamocogno.mo.it.