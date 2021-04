Registro Elettronico e Google Classroom protagonisti dell'ultimo incontro di "Cittadini digitali"

È dedicata alla scuola e alla conoscenza degli strumenti digitali necessari in tempi di didattica a distanza e no la sesta e ultima lezione online gratuita del corso “Cittadini digitali”, in programma mercoledì 28 aprile alle 17. Al centro dell’attenzione il Registro elettronico e Google Classroom, strumenti fra i più utilizzati. Il corso online per tutti è organizzato da Laboratorio Aperto di Modena con Ancescao (Associazione nazionale centri sociali, comitati anziani e orti) e rientra nella serie di webinar “Cittadini digitali”, ciclo sviluppato per organizzare incontri utili e accessibili anche per gli anziani, chiamati nella vita quotidiana a misurarsi col digitale.

Il webinar di mercoledì 28 alle 17, come i precedenti, si svolge online su piattaforma digitale Zoom con Fabio Cassanelli, consulente in sicurezza digitale e co-fondatore di Argo Business Solutions Torino.

Il conduttore della lezione, della durata di un’ora circa, spiegherà come e perché Registro elettronico e Google Classroom siano utili per le loro funzioni di comunicazione tra docenti e alunni/studenti, ma anche tra la scuola e le famiglie, e come possano essere di supporto alla didattica grazie alla trasmissione e produzione di materiali e condivisione di contenuti.

Iscrizioni a questo link. Informazioni online sul sito web www.laboratorioaperto.modena.it o sulla pagina Facebook del Laboratorio Aperto di Modena.