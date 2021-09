Scuola di nuova didattica teatrale, presentazione dei corsi per la stagione 2021-2022

Lunedì 27 settembre alle ore 19 presso la sala ANMIG di Viale Muratori, 201 a Modena, si terrà la presentazione dei corsi della Scuola di Recitazione di Nuova Didattica Teatrale, stagione 2021-2022 diretta da Andrea Ferrari, giunta al suo 18° anno di attività. La partecipazione all'evento prevede la prenotazione obbligatoria telefonando al 338.2434005 ed è richiesto il green pass nel rispetto delle normative anti-Covid.

La Scuola si compone di un livello Principianti, un livello Avanzato e due Compagnie professionali regolarmente iscritte alla SIAE. Visto il crescente aumento d’interesse in materia teatrale, ogni anno si vuole dare una nuova veste ai laboratori, con importanti aggiornamenti sul piano formativo e artistico. La Scuola di recitazione di Nuova Didattica Teatrale è una realtà privata ed autonoma, a numero chiuso, la cui ammissione è possibile dal compimento del 14° anno di età. Il percorso prevede la valorizzazione del singolo allievo-interprete, attraverso lo studio dei metodi recitativi: Stanislavskij, Brecht, Strasberg e Grotowski. La formazione attoriale è attuata attraverso un percorso accademico e psicologico, unico sul territorio locale, sia per il criterio di studio, per gli argomenti trattati, e sia per il rigore e la disciplina richiesti. Oltre alla propedeutica di base per la formazione dell'attore, quale dizione, fonetica, respirazione, voce, mimo, improvvisazione, costruzione del personaggio, il programma si arricchisce di stage formativi durante l'anno, tenuti da professionisti del settore, quali foniatri, psicoterapeuti, truccatori-parrucchieri e giornalisti. D'importante sottolineatura sono gli incontri sulla Storia del Teatro. Ai partecipanti sono rilasciate dispense e materiale didattico, e per gli studenti delle scuole medie superiori, su richiesta, è rilasciata la certificazione che attesta la frequenza alla Scuola per il monte-ore del progetto Scuola-lavoro. Gli incontri si avvalgono di una parte teorica e una pratica, con esercizi sugli argomenti trattati. Ogni sessione ha cadenza settimanale, a seconda dei livelli, della durata di tre ore ciascuna, dalle ore 19 alle ore 22 per il periodo ottobre-giugno. A termine stagione si metteranno in scena le produzioni teatrali con il rilascio di un attestato di partecipazione.

Per maggiori informazioni scrivere una e-mail a: nuovadidatticateatrale@gmail.com,

