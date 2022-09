Scuola di Teatro Iolanda Gazzerro: due masterclass condotte da Bruno de Franceschi e Alessio Maria Romano

La Scuola di Teatro Iolanda Gazzerro di Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale organizza e promuove fra ottobre e novembre 2022 nella sua sede a Modena due masterclass condotte dal compositore e direttore d’orchestra Bruno de Franceschi e dal coreografo, regista e pedagogo Alessio Maria Romano (Premio ANCT 2015 e Leone d’Argento alla Biennale 2020).



I due percorsi, della durata di sei giorni ciascuno, sono rivolti ad attori, danzatori e performer professionisti (in possesso di un diploma di Scuola di Teatro o Danza e/o con esperienza professionale pregressa) con l’obiettivo di perfezionare due aspetti tecnici essenziali della pratica scenica: l’uso della voce e il movimento.

È possibile candidarsi fino a domenica 2 ottobre per la masterclass condotta da de Franceschi o per entrambe, mentre le iscrizioni restano aperte fino a domenica 23 ottobre per quella di Alessio Maria Romano. I requisiti di accesso, le modalità di iscrizione e i costi sono pubblicati sul sito della Scuola Iolanda Gazzerro (scuola.emiliaromagnateatro.com) ERT mette a disposizione due borse di gratuità per la partecipazione al percorso pedagogico completo: i due assegnatari saranno selezionati attraverso una graduatoria di merito fra i candidati che ne hanno fatto richiesta al momento dell’iscrizione.

Il programma delle masterclass

LA VOCE E IL CORPO IN SCENA #1: LA VOCE

17-22 ottobre 2022

Docente: Bruno de Franceschi



A partire da una condivisione degli strumenti tecnici di base utili per l’intero percorso (respirazione, posture, emissioni), gli allievi perfezioneranno la propria espressività vocale.

«Senza addentrarsi nella drammaturgia e nell’analisi estetica del dramma – commenta il Maestro de Franceschi – prendo a pretesto “la foresta che avanza”, ultima delle rivelazioni delle streghe in Macbeth di William Shakespeare; mi chiedo che cosa si dicessero quei soldati avanzanti celati dietro frasche, in una formazione combattente inusuale, forse spaventevole pure per loro, increduli. Esploreremo tecnicamente, quel confine che sta tra la parola detta e quella cantata, precipitando spesso ora da una parte ora dall’altra, attraverso ritmi, intonazioni, brandelli di canti e di recitazione, corpi protesi verso, pronti a».

Ai partecipanti selezionati è richiesta la preparazione di una pagina da Macbeth di William Shakespeare (dialogo o monologo a scelta), da presentare all’avvio della masterclass.



Quando: da lunedì 17 ottobre 2022 a sabato 22 ottobre 2022, 4 ore giornaliere (14.30 – 18.30)

Dove: Scuola di Teatro Iolanda Gazzerro, viale Buon Pastore 43 – Modena

Numero massimo di partecipanti: 15



Bruno de Franceschi, compositore e direttore. Studia Composizione Tradizionale perfezionandosi in seguito a Friburgo, Parigi, Losanna. Si laurea presso il DAMS di Bologna. Da subito ha privilegiato il rapporto tra musica e teatro, dalla composizione di musiche di scena per la prosa, la regia e la drammaturgia. Ha svolto attività didattica presso la Scuola d’Arte Drammatica “Piccolo Teatro” di Milano e presso corsi di formazione professionale.

Dal 2022 è docente nei corsi di alta formazione della Scuola di Teatro Iolanda Gazzerro di Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale, approvati da Regione Emilia- Romagna e co-finanziati da FSE.

Dopo l’incontro con Cathy Berberian, Tadeusz Kantor, Tran Quang Hi, dal 1985 sviluppa una ricerca sull’uso della voce e dell’ascolto attraverso le arti marziali ed il linguaggio usato dai sordomuti, il canto armonico e l’uso “teatrale” della parola cantata. Ha lavorato tra gli altri, con Massimo Castri, Tadeusz Kantor, Elio De Capitani, Cristina Pezzoli, Giampiero Solari, Massimo Navone, Valter Malosti, Raffaella Giordano, Giorgio Rossi, Caterina Sagna, Simone Sandroni.





LA VOCE E IL CORPO IN SCENA #2: IL CORPO

Modena, 7-12 novembre 2022

Docente: Alessio Maria Romano



«Nello spazio e nel tempo di questi sei giorni – spiega Alessio Maria Romano – lavoreremo affinché si creino delle condizioni chiare e serene, lontane da logiche di audizione e provino, in cui dare un semplice respiro al corpo e quindi al suo movimento. Studiare è cercare e cercare è conoscere e riconoscere. Il corpo cambia con noi, ogni giorno. A quale punto è dopo la propria formazione accademica? In che condizioni è dopo questo tempo di pandemia e dopo i primi e tanti o pochi lavori effettuati? Allenare nel senso di rimettere nelle condizioni di ascolto, di nuova conoscenza del proprio limite e potenziale e così valorizzare la propria singolarità. I nostri obiettivi saranno: stimolare ogni partecipante a riconsiderare e a riguardare lo strumento corpo non solo come un mezzo scenico bensì, anche, come un luogo umano. Approfondire l’aspetto “funzionale” senza però dimenticare il gioco espressivo e coreografico e quindi le sue leggi di relazione con gli altri e lo spazio. Lavorare sulla reattività a discapito di una sola idea di concentrazione. Regalare una possibilità di libertà, gioia, desiderio e ascolto. Individuare degli strumenti tecnici e non solo espressivi per muovere la propria danza, le sue dinamiche di peso, spazio e tempo.

Rimettere una buona attenzione al corpo, alle ossa, ai muscoli, al respiro, al puro movimento e alla sua specifica relazione con la scena. Un allenamento. Un professionista autonomo, critico, consapevole al di là di esclusive poetiche e presunte verità dettate da metodi o tecniche o ideali. Questo in sintesi, quello che l’incontro di studio vuole proporsi, un semplice e sincero tempo e spazio di studio, pratica e forse scoperta».

Quando: da lunedì 7 novembre 2022 a sabato 12 novembre 2022, 6 ore giornaliere (10.00 – 13.00, 14.00 – 17.00)

Dove: Scuola di Teatro Iolanda Gazzerro, viale Buon Pastore 43 – Modena

Numero massimo di partecipanti: 15

Informazioni e contatti: Scuola di teatro Iolanda Gazzerro – laboratorio permanente per l’attore, viale Buon Pastore 43 – Modena, tel. 059/214039 – 059/305738, scuola@emiliaromagnateatro.com.