Al via il secondo appuntamento della rassegna Concertistica “Natale a Cavezzo 2023”

Il secondo appuntamento della Rassegna Concertistica “Natale a Cavezzo 2023” si terrà Lunedì 11 dicembre 2023 alle ore 21 presso Villa Giardino, in Via Cavour 24 di Cavezzo (con ingresso in Via della Libertà).

Il ricco programma della serata “Gran Galà dell’Operetta” vedrà la presenza di diversi protagonisti: il soprano Paola Sanguinetti, il mezzosoprano Antonella Degasperi, il tenore Domenico Menini ed il baritono Fabrizio Macciantelli. Ad accompagnare al pianoforte il Maestro Milo Martani.L’ingresso al concerto è libero e gratuito.

Protagonisti del concerto

Paola Sanguinetti Soprano lirico di Parma, ha effettuato gli studi musicali presso il Conservatorio "Arrigo Boito e li ha proseguiti frequentando corsi di perfezionamento, quali l'Accademia Lirica Internazionale di Katia Ricciarelli. Vincitrice del 15° Concorso Nazionale “Mattia Battistini” di Rieti, inizia una brillante carriera che la porta ad esibirsi nei maggiori teatri e sale da concerto italiani ed esteri come il Regio di Parma, il Filarmonico di Verona, il Donizetti di Bergamo, il Teatro delle Muse di Ancona, il Politeama Greco di Lecce, il KKl di Lucerna, il Great Hall of the People di Pechino, il Parco della Musica di Roma ed altri.

È stata la protagonista di diverse opere liriche tra le quali: La Cambiale di Matrimonio di Rossini, L'Elisir d'Amore di Donizetti, La Bohéme di Puccini, Pagliacci di Leoncavallo, La Traviata di Verdi, Il Tabarro di Puccini, Le Nozze di Figaro di Mozart, Tosca di Puccini ed altri.

Ha inoltre interpretato i Carmina Burana di Orff, la Petite Messe Solennelle di Rossini, i Vesprae Solennes De Confessore e il Requiem di Mozart.

Dal 1997 collabora attivamente con il tenore Andrea Bocelli esibendosi al suo fianco nei Tour in tutto il mondo. Svolge inoltre un'intensa attività concertistica, principalmente in duo con l'arpista Davide Burani, sia con altre formazioni come Gli Archi Italiani, I Solisti di Parma, Il Quartetto di Cremona, con l'attrice Paola Gassman, che l'ha portata ad esibirsi nei più importanti teatri italiani, oltre che in Germania, Svizzera, Olanda, Austria, Repubblica Ceca, Spagna e Francia.

Antonella Degasperi Nata a Merano, si laurea in Musicologia all'Università di Bologna e consegue il diploma al C.F.P. del Teatro Comunale di Bologna con i Maestri Fulvio Angius e Gigliola Frazzoni. Si perfeziona con il Maestro Paride Venturi. Ha inoltre studiato danza classica con la Maestra Helga Kebat.

Ha fatto importanti esperienze nella musica jazz, leggera e latino-americana; nella prosa ("Pluto", "Lisistrata", "Gli uccelli" di Aristofane – "L'ultimo viaggio di Mastorna" di Marino Biondi da Federico Fellini – "La quinta donna" di Luciano Sanpaoli e Sergio Zavoli con Luigi Lo Cascio); nella lirica in ruoli solistici delle opere "Traviata", "Trovatore", "Rigoletto", "Elisir d'amore", "Cenerentola", "Suor Angelica", "Tosca" e "Cavalleria rusticana".

Nella musica sacra ha affrontato ruoli solistici nel "Gloria" di Vivaldi, nel "Requiem" di Mozart, nella "Petite Messe Solennelle" e nello "Stabat Mater" di Rossini.

Svolge inoltre un’intensa attività concertistica e dal 1992 fa parte della prestigiosa "Compagnia Corrado Abbati", che l’ha portata a calcare i teatri più importanti d'Italia.

Nei generi musicali dell’operetta, del musical e della commedia musicale interpreta ruoli di soubrette, soprano e attrice brillante.

Ha all’attivo anche frequenti collaborazioni con la RAI ("Prima della prima", "Uno mattina") e la registrazione e l'incisione di una collana di CD e DVD dedicati all'operetta.

Domenico Menini Nato a Belluno, il padre è un cantante in una compagnia amatoriale di teatro del suo paese e fin da piccolissimo Domenico partecipa agli spettacoli del papà con piccole comparsate, balli e canti. La passione per la musica lo porta ad intraprendere gli studi musicali classici presso la sede di Belluno del conservatorio di Castelfranco Veneto, prima con lo studio della chitarra e successivamente con il canto lirico, perfezionandosi prima con il soprano Raffaella Benori e conseguendo poi il diploma in canto lirico al conservatorio di Cesena. La vittoria dell’audizione per il coro del Gran Teatro La Fenice di Venezia permette a Domenico di debuttare qualche piccolo ruolo di comprimariato, ma è nel 2005 che viene invitato per una tournée di concerti da solista in Australia e da lì comincia la sua carriera solistica a livello internazionale.

È stato tra i protagonisti di diverse opere, tra cui: La Traviata, La Bohème, Nabucco, Lucia di Lammermoor, Rigoletto, Faust, Don Carlo, Elisir d’amore, Carmen e diversi sono i teatri importanti in cui si è esibito: Teatro San Carlo di Napoli, Comunale di Bologna, Verdi di Salerno Trieste e Regio di Parma, Opernhaus di Zurigo, Teatro Real di Madrid, Theatre Chatêlet di Parigi, Teatro dell’opera di Budapest, Teatro dell’opera di Tel Aviv.

La sua attività è segnata dai premi “Ebe Stignani” nel 2008, il "Premio Beniamino Gigli 2012" a Helsinki e il premio “Pia Tassinari” al Masini di Faenza nel 2013.

Dal 2011 è inoltre promotore e protagonista dell’ensemble Straviarte Phora, il cui intento è quello di portare la lirica ad un pubblico non melomane, con concerti accattivanti e coinvolgenti.

Fabrizio Macciantelli Nato a Bologna, ha effettuato i suoi studi presso il DAMS-spettacolo all'università di Bologna, diplomandosi inoltre al Corso di Formazione Professionale del Teatro Comunale di Bologna e all'Accademia Filarmonica di Bologna. Ha avuto significative esperienze nel mondo del cinema con "Enrico IV" di Bellocchio con Marcello Mastroianni e Claudia Cardinale, e nel mondo della prosa con diverse produzioni quali: "Divina Leonora" con Paola Gassman, "Il Cappello nel Cinghiale" di Roberto Piumini, in Aristofane-Progetto Dioniso "Pluto", "I Cavalieri", "Lisistrata", "Gli Uccelli" e "In Viaggio da Itaca" con la regia di Gabriele Marchesini. Ha studiato canto con i Maestri Paride Venturi e Gianni Raimondi.

Ha debuttato ruoli solistici da baritono nelle seguenti opere: "Tosca" e "Bohème" di G. Puccini, "Rigoletto" e "Traviata" di G. Verdi, "Elisir d'Amore" di G. Donizetti e "Carmen" di G. Bizet.

Collabora stabilmente da quasi vent'anni con la prestigiosa Compagnia d'operette e musical di Corrado Abbati. La compagnia svolge la sua attività nei più importanti Teatri d'Italia, con una media di 150 recite annuali.

Ha inoltre avuto frequenti collaborazioni con la RAI in programmi come "Prima della prima" e "Uno mattina" ed è fra gli interpreti di una collana di DVD e CD dedicati all'operetta.

Milo Martani Nato a Casalmaggiore, si è diplomato presso il Conservatorio “Arrigo Boito” di Parma e ha proseguito gli studi pianistici perfezionandosi con il M° Franco Scala e col M° Rinaldo Rossi. Allievo dei corsi triennali di alto perfezionamento presso l’Accademia Musicale Umbra di Perugia, ha conseguito il “Diploma di Eccellenza” e successivamente ha conseguito col massimo dei voti e la lode il diploma Accademico Secondo Livello in pianoforte solistico presso il Conservatorio di Parma. Sempre presso la medesima istituzione ha conseguito anche i diplomi Accademici di Secondo Livello in Musica vocale da camera e di Maestro Collaboratore al Pianoforte. Si è inoltre laureato con 110 e lode in Lettere ad indirizzo musicologico presso l’Università di Parma. Ha ottenuto importanti riconoscimenti in concorsi pianistici nazionali ed internazionali tra i quali: Premio Venezia edizione 1996, Concorso Musicale Europeo di Moncalieri, Rassegna Internazionale Giovani Musicisti di Pinerolo, J.S.Bach di Sestri Levante, Torneo Internazionale di Musica, Concorso Gino Gandolfi di Salsomaggiore. Accanto all’attività solistica coltiva da sempre un intenso interesse per la musica operistica e da camera; perfezionatosi con Paola Molinari e con Robert Kettelson, è stato pianista accompagnatore in numerosi corsi di perfezionamento per strumentisti e cantanti lirici. Ha collaborato, tra gli altri, con Mirella Freni, Barbara Frittoli, Anna Pirozzi, Katia Ricciarelli, Renata Scotto, Fiorenza Cedolins, Cecilia Gasdia, Giovanna Casolla, Sonia Ganassi, Luca Salsi, Renato Bruson, Roberto De Candia, Nicolaj Ghiaurov, Michele Pertusi, William Matteuzzi.

È collaboratore stabile del Teatro Regio di Parma sia in veste di docente dell’Accademia Verdiana sia in veste di pianista accompagnatore.

È attualmente docente di ruolo di Accompagnamento Pianistico presso il Conservatorio “F.A. Bonporti” di Trento, e ha ricoperto il medesimo ruolo presso il Conservatorio “Arrigo Boito” di Parma, il Conservatorio “Niccolò Paganini” di Genova, “Niccolò Piccinni” di Bari, il Conservatorio “Luigi Canepa” di Sassari, l’Istituto Superiore di Studi Musicali “Achille Peri” di Reggio Emilia. Ha anche svolto per molti anni l’attività di docenza di pianoforte principale presso l’Istituto Musicale Pareggiato “Orazio Vecchi” di Modena e presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali “Achille Peri” di Reggio Emilia.

La rassegna concertistica “Natale a Cavezzo 2023” è strutturata in quattro appuntamenti musicali che diventano un cammino di attesa al Natale in compagnia di programmi musicali di alta qualità. La rassegna è organizzata dal Comune di Cavezzo e dall’Assessorato alla cultura; la direzione artistica è curata dall’Associazione Culturale Cantieri d’Arte.

Tutti i quattro concerti della rassegna “Natale a Cavezzo 2023” si terranno di lunedì, sempre alle ore 21, in differenti e suggestivi luoghi di Cavezzo.