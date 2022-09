I segreti della maratona svelati da Stefano Baldini, Luciano Gigliotti e Renzo Finelli

Appuntamento di prestigio sabato 10 settembre, a partire dalle ore 9, presso il Campo Comunale di atletica di via Piazza. All’interno del progetto Run With Us che vede sempre più attiva la collaborazione con Run&Fun ed il Gruppo Podistico Interforze, continua la rassegna di eventi dedicata a tutti coloro che amano la corsa. Per l’occasione si parlerà di maratona con alcuni tra i maggiori esperti e conoscitori di una delle discipline più affascinanti e al contempo più complicate del panorama della corsa.

A fare gli onori di casa aprendo la mattinata saranno Tommaso Lazzarini e Mohamed Moro che introdurranno i primi interventi affidati a due personaggi di primo piano dell’atletica non solo modenese, ma italiana come Luciano Gigliotti e Renzo Finelli. I due tecnici interverranno sul tema legato agli allenamenti del maratoneta prima di passare la parola a chi ne è stato un interprete di primo piano mondiale ovvero il campione olimpico Stefano Baldini che svelerà alcuni dei suoi segreti e sarà successivamente a disposizione, come tutti i presenti, per rispondere alle domande dei partecipanti. La mattinata si concluderà poi con 40 minuti di corsa al Parco Ferrari condotta da Mohamed Moro.

La partecipazione all’evento è gratuita ed aperta a tutti. Essendo i posti limitati è necessario prenotarsi con una mail a runwithus@lafratellanza.it. Al medesimo indirizzo è possibile scrivere anche per ricevere ulteriori informazioni.