I segreti della mistica ebraica: il Professor Saverio Campanini alla Fondazione San Carlo

Martedì 16 febbraio hanno inizio alla Fondazione Collegio San Carlo di Modena (via San Carlo, 5) le lezioni della seconda parte del ciclo dedicato al tema Immaginare l’altrove. Rappresentazioni dell’aldilà nelle culture religiose ideato dal Centro Studi Religiosi. Saverio Campanini presenta la conferenza dal titolo Lettere, numeri e simboli divini. I segreti della mistica ebraica.

Saverio Campanini è professore di Ebraico presso l’Università di Bologna. Ha insegnato a Parigi, presso l’Institut de Recherche et d’Histoire des Textes e l’École Pratique des Hautes Études, e a Berlino, presso la Freie Universität. È membro del comitato scientifico del Centro internazionale di cultura “Giovanni Pico della Mirandola” e della rivista «Materia giudaica». I suoi studi si concentrano sulla storia della mistica ebraica e sulla sua ricezione in ambito cristiano durante l’età rinascimentale. Oltre alla traduzione di testi inediti relativi alla Qabbalah, ha curato la pubblicazione di numerosi scritti di Gershom Scholem.

La conferenza è dedicata ai principali temi e orientamenti storici della Qabbalah ebraica, l’insieme delle forme di misticismo che, nelle loro molteplici declinazioni, hanno esercitato un’influenza decisiva sulla cultura religiosa e sul pensiero filosofico. In particolare, si vuole sottolineare l’importanza attribuita negli studi cabalistici all’interpretazione della simbologia (soprattutto lettere e numeri) presente nei testi sacri.

Oltre che sulla Bibbia e sul Talmud – spiega Campanini - tale esegesi si fonda su uno scritto noto come Sefer ha-zohar (o più semplicemente Zohar), ovvero il Libro dello splendore, redatto probabilmente nella Castiglia della seconda metà del XIII secolo.



