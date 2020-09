Modena, riprendono gli incontri per padri separati guidati dal Dott. Franco Boldrini

Ti stai separando? Cerchi un aiuto psicologico? Ti senti solo e disorientato? Ti manca un'abitazione? Hai difficoltà di relazione con i figli e con l'ex coniuge? Hai problemi legali? Non ti senti tutelato? Ti vuoi confrontare con altri padri separati? Possiamo affrontare insieme questi problemi aiutandoci tra uomini per cercare soluzioni.

E' questa la proposta del gruppo permanente di auto-aiuto e supporto per uomini separati guidato dallo psicologo e psicoterapeuta Dott. Franco Boldrini con la collaborazione del Prof. Massimo Panari, i cui incontri si terranno dal 12 ottobre al 23 novembre al lunedì sera dalle ore 21.00 alle ore 23.00 in Via Caravaggio 71, a Modena, nella sede del CSI.

Per prenotazioni contattare i numeri telefonici 339.3142626 - 347.2223158