Premio Pierangelo Bertoli, a Sassuolo per la prima volta le semifinali

Le Semifinali del Premio Pierangelo Bertoli, giunto alla 8^ edizione, si terranno per la prima volta in assoluto a Sassuolo, la città di Pierangelo, il cui valore artistico è stato talmente elevato da motivare la nascita di questo Premio. Bertoli era capace di arrivare al cuore della gente, attraverso i contenuti dei suoi testi in primis, l’impegno sociale e il non uniformarsi alle tendenze di pensiero e di moda attuali, e per questo il cantautore sassolese è indimenticato.

Domenica 4 ottobre a partire dalle ore 16, in Piazzale Della Rosa a Sassuolo, si terrà la prima Semifinale e alle ore 20.30 andrà in scena la seconda semifinale. In ognuno degli spettacoli si esibiranno 12 cantautori, provenienti da tutta Italia, che sono stati selezionati sulle oltre cento iscrizioni pervenute al Premio. Importante sottolineare che tutti gli Artisti in gara si esibiranno dal vivo e l'evento si svolgerà in presenza, con ingresso gratuito.

È necessaria la prenotazione del proprio posto, inviando una mail a info@premiopierangelobertoli.it

Gli show saranno condotti da Andrea Barbi e vedranno la partecipazione, come ospiti, di Francesco Lettieri, Vincitore Assoluto del Premio Pierangelo Bertoli 2019 e di Musicultura 2019, Alex Lunati, che presenterà in anteprima nazionale il suo nuovo singolo "Fino alla Luna" e Alberto Bertoli che, oltre a suoi brani tratti dall'album "Stelle", ripercorrerà alcuni successi di Pierangelo.

I cantautori che si esibiranno nella Semifinale delle ore 16 sono:

Lorenzo Santangelo da Novara con il brano "Inesistente"

Ella Nadì da Torino con il brano "Finché il vento soffierà"

Andrea Negro da Milano "Capitano mio capitano"

Nora da Prato "Un milione di passi"

Stona da Alessandria "Io sono Marco"

Edy Paolini da Roma "Tetti di cristallo"

Joy da Siena "Come Billie Holiday"

Freedom da Pesaro "Sara"

Franz da Monza "Gli specchi"

Michela Mussoni da Rimini "Sempre sarai"

Marco Rò da Roma "L'abitudine"

Gloria Galassi da Cesena "Prima di andare"

Questi sono i cantautori che parteciperanno alla Semifinale delle ore 20.30:

Daniele De Gregori da Roma con il brano "Prima gli italiani"

Assia Fiorillo da Napoli "Io sono te"

Meazza da Milano "Mari stregati"

Alberto Giovinazzo da Potenza "Pastori di greggio"

Fabio Mai da Brescia "Supernova"

Elia Che Suona da Ravenna "Lucemia (Soldatini)"

Luca Amitrano da Napoli "Italia (Il titolo non è facile)"

Foscari da Roma "Dare per scontato il mare"

Cristiano Fattorini da Roma "Tutto intorno"

Claudia Salvini da Arezzo "Chiara"

Pellegatta da Modena "Tarantiran"

Mosè Santamaria da Verona "Brucia ragazzo"

Soltanto 8 cantautori in totale accederanno alla serata finale del Premio Pierangelo Bertoli che si terrà sabato 12 dicembre alle ore 21.00 al Teatro Storchi di Modena.

A decidere chi saranno gli 8 Finalisti sarà una Giuria composta da: Alberto Bertoli e Riccardo Benini (Direttori Artistici del Premio), Mirco Pedretti (responsabile Giovani e Cultura Arci Modena) Marco Dieci e Gigi Cervi (musicisti storici di Pierangelo Bertoli), Marco Baroni (autore di brani per Nek e Alessio Bernabei), Clarissa Martinelli (Radio Bruno), Francesca Spallanzani (esperta musicale), Alberto Bertoni (produttore musicale), Alex Lunati (cantautore) e Bruna Pattacini (moglie e anima di Pierangelo).

Le Semifinali del Premio Pierangelo Bertoli sono organizzate grazie al contributo del Comune di Sassuolo e con la collaborazione di Cantine Riunite Civ, Pignoletto Righi.