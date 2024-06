A Pavullo un seminario tra arte e cambiamento climatico

Appuntamento l'8 luglio nella Galleria dei sotterranei di Palazzo Ducale a Pavullo con il seminario "artisti anziani uniti per il clima". Durante l’incontro si discuterà del cambiamento climatico e dei suoi impatti sulla società e sulla biodiversità. Verranno presentate buone pratiche e alternative per uno stile di vita più sostenibile, con l’obiettivo di promuovere un’informazione consapevole e stimolare il cambiamento. Inoltre, verrà illustrato come l’arte possa contribuire a sensibilizzare il pubblico sui cambiamenti climatici e a promuovere un’azione collettiva.

Intervengono Benedetta Spattini, esperta di sostenibilità Whataeco srl; Caterina Rompianesi e Rebecca Vellani, psicologhe di ANS scs e responsabili del progetto Erasmus+ Seniors Climate Action. Per partecipare è necessaria l'iscrizione a info@anzianienonsolo.it o al numero 059645421.