Diritto dello Sport, il Dipartimento di Giurisprudenza Unimore organizza un ciclo di incontri

Il “Diritto dello Sport, Alimentazione e Benessere” sarà al centro di un ciclo di incontri promosso dal Dipartimento di Giurisprudenza di Unimore, curato dalla Prof.ssa Silvia Manservisi, con inizio mercoledì 24 marzo 2021.

I seminari si propongono di focalizzare l’attenzione su alcuni dei numerosi profili giuridici del Diritto dello sport, nel contesto multilivello delle sue fonti internazionali, dell’Unione Europea e nazionali. Il ciclo di incontri è finalizzato a mettere in luce che lo sport è un fattore composito di molteplici rilevanti funzioni: di utilità sociale e personale, quale quella educativa, ricreativa, di benessere e salute, lavorativa, di inclusione e integrazione sociale, di promozione turistica, di rimozione delle disuguaglianze, di dialogo interculturale e di pace fra le Nazioni, oltre che di valori quali lo spirito di gruppo, l’amicizia, la tolleranza, la solidarietà, la correttezza, la sana e leale competizione e altri.

Contestualmente il ciclo di seminari evidenzia alcuni aspetti del fondamentale collegamento tra benessere, salute, alimentazione e attività fisica (intesa in senso ampio come comprensiva anche dello sport) sancita sia a livello mondiale sia nel Diritto alimentare dell’Unione europea sia in ambito nazionale e negli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e il contrasto alla povertà.

Il ciclo di incontri si svolgerà sulla piattaforma Dolly Blackboard Collaborate e in streaming. Gli appuntamenti si terranno dalle ore 12.00 alle 13.30, secondo il seguente calendario:

Mercoledì 24 marzo si tratterà il tema “Dai risultati sportivi all’insegnamento in Accademia Militare” presieduto dalla Prof.ssa Isabella Morlini, Delegata del Rettore per lo Sport - di Unimore e vedrà intervenire Rita De Cesaris atleta (100 metri) e Filippo Campioli atleta (salto in alto);

Giovedì 25 marzo il tema sarà gli "Integratori alimentari: diritto in "capsule" curato dall'Avv.ta Valeria Paganizza;

Mercoledì 7 aprile si parlerà di "Sportability: esperienze a confronto" che vedrà intervenire il Dott. Giacomo Guaraldi Delegato del Rettore per la Disabilità e i Disturbi Specifici di Apprendimento DSA - Unimore e Andrea De Vicenzi e Francesco Messori atleti paralimpici;

Giovedì 15 aprile sarà la volta di "Sport e Diritto" a cura della Prof.ssa Silvia Salardi del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Milano-Bicocca;

Mercoledì 21 aprile il Presidente del CAI della Sezione di Modena, Alberto Accorsi, affronterà il tema "Gli sport a contatto con la natura: gli sport in montagna";

Giovedì 22 aprile gli Avv.ti Marco Bigretti, Giorgio Patta e Davide Stefani, parleranno de "Il lavoro sportivo ed e-Sportivo: due realtà a confronto";

Giovedì 6 maggio gli Avv.ti Domenico Beraldi, Fabio Ferrari, Davide Stefani si confronteranno su "Le fonti del diritto sportivo e profili di responsabilità oggettiva delle società di calcio";

Giovedì 13 maggio nell'ultimo appuntamento gli Avv.ti Domenico Beraldi, Marco Bigretti, Fabio Ferrari e Giorgio Patta discuteranno sul tema "L'agente di calciatori".

Il ciclo di seminari è aperto alla cittadinanza e riconosce i Crediti Formativi Universitari (1 LM, 2 LT) per altre attività formative.