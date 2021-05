Seminario di Teoria del diritto e Filosofia pratica, il 26 maggio si discute di “diritti delle donne nel contesto scandinavo”

Mercoledì 26 maggio 2021, dalle ore 17.15 sulla piattaforma Teams si terrà il Seminario “Mathilde Fibiger (1830-1872): i diritti delle donne nel contesto scandinavo”. L’appuntamento, che si svolgerà nell’ambito del XXV Ciclo del Seminario permanente di Teoria del diritto e Filosofia pratica, vedrà le relazioni del Prof. Alessandro Serpe (Univ. di Pescara) e della Prof.ssa Carla Faralli (Univ. di Bologna).

La discussione prenderà avvio a partire dal volume A. Serpe, “Le ali fragili di Mathilde Fibiger. La questione femminile nella Danimarca dell’âge d’or” (Giappichelli, Torino, 2019).

In particolare, i lavori saranno incentrati sulla figura di Mathilde Fibiger (1830-1872), la voce più significativa nel processo culturale di "costruzione" dell’emancipazione delle donne in Danimarca, e, in più d’un modo, pioniera della questione femminile in area scandinava.

Nel contesto degli anni tra i Trenta e i Settanta dell’Ottocento, generalmente considerati una sorta di âge d’or per la Danimarca, il pensiero di Fibiger contiene riflessioni antropologiche, storiche e teologiche essenziali per lo sviluppo di un progetto teorico di emancipazione, che divenne successivamente anche politico e giuridico.

Si tratta di riflessioni che, di un passo antecedenti a quelle di scrittrici in contesti vicini, la norvegese Camilla Collett (1813-1895) e la svedese Fredrika Bremer (1801-1865), sorprendono per le loro singolari consonanze con quelle milliane contenute nell’opera The Subjection of Women (1859).

Profili di relatori e relatrici:

Alessandro Serpe è Professore associato di Filosofia del diritto presso il Dipartimento di Scienze giuridiche e sociali dell’Università degli Studi “G. d'Annunzio” di Chieti e Pescara dove insegna Filosofia del diritto e Teoria dell'interpretazione ed argomentazione giuridica.

È autore di numerose pubblicazioni sul realismo scandinavo, con particolare riguardo al contesto filosofico-giuridico norvegese e danese.

Carla Faralli è Professoressa emerita in Filosofia del diritto presso l’Università di Bologna. Già Presidente della Società Italiana di Filosofia del diritto e Direttrice del CIRSFID (Centro Interdipartimentale di Ricerca in Storia del Diritto, Filosofia e Sociologia del Diritto e Informatica Giuridica dell’Università degli Studi di Bologna), si è occupata, inter alia, di realismo giuridico e di femminismo giuridico nell’ambito di numerose opere, saggi e manuali.

Il Comitato scientifico del Seminario permanente di Teoria del diritto e Filosofia pratica è composto dal Prof. Thomas Casadei, dal Prof. Gianluigi Fioriglio, dalla Dr.ssa Serena Vantin, dal Prof. Gianfrancesco Zanetti.