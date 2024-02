“Semplicemente Europa”, la mostra fotografica arriva al polo culturali "il Pico"

Raccontare l’Europa della gente semplice: è questo il forte messaggio lanciato dal fotografo Gianni Rossi nella mostra che vede le sue foto artistiche esposte dal 9 al 16 Febbraio presso l’atrio delle “Scuole Medie Montanari”, e successivamente - dal 17 Febbraio al 9 Marzo - presso “il Pico”, il Polo Culturale Pico di Mirandola. La mostra fotografica “Semplicemente Europa” è un evento promosso dal Comune di Mirandola in collaborazione con l’Associazione Fotoclub Colibrì Modena e l’Istituto secondario di primo grado “Francesco Montanari” di Mirandola.

“C'è un'Europa delle lobbies, delle grandi potenze finanziarie, della politica gestita da pochi che decidono per milioni di persone. È a queste persone che si è rivolta la mia fotocamera ed è dedicata questa ricerca fotografica – commenta il fotografo Gianni Rossi - Seguendo il percorso della mostra incontreremo l'Europa della gente semplice che crede nella famiglia e nell'amicizia, nella scuola e nel lavoro, attenta alle trasformazioni generazionali. Contrasti ideologici portano alla divisione, alla guerra, alla sofferenza ma attraverso la preghiera e il perdono si riscopre il sentiero della pace, dell'amore, della famiglia. Una nuova famiglia multietnica e solidale “.

Le foto raccontano momenti di vita “europea”: una famiglia seduta su una panchina; un uomo in preghiera; la visita ad un cimitero militare; le strade di paesi e città. Immagini che, nella loro semplicità, ci raccontano la vera Europa dei popoli.

“Semplicemente Europa - commenta Marina Marchi, assessore alla cultura del Comune di Mirandola – fa parte della stagione delle mostre nel nostro territorio comunale. Le immagini di Gianni Rossi ci sono familiari. Nell’osservarle ci sono molti rimandi alla nostra quotidianità. Al netto di alcuni dettagli somatici o paesaggistici sembrano, talvolta, scattate nel nostro territorio. Queste somiglianze ci dicono molto di come, alla fine, Mirandola, il paesino del Nord Europa o la strada di una grande città abbiano molti elementi in comune se guardiamo alla gente che li vive, l’emblema dell’Europa dei popoli. Non è un caso che questa Amministrazione abbia scelto di esporre la mostra fotografica dapprima presso le scuole medie: speriamo il messaggio possa arrivare alle nuove generazioni, e metterle in contatto con una forma d’arte contemporanea ovvero la fotografia”.