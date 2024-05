Due mesi di ospiti speciali, arte, cibo e musica con "Sempre Maggio Fioranese 2024"

Il Maggio Fioranese, la rassegna organizzata da oltre vent’anni dal Comitato ‘Fiorano in Festa’, propone per il 2024 un calendario di oltre 20 appuntamenti culturali, artistici, musicali e di intrattenimento, che si andrà ad arricchire ancora. Tutti gli eventi sono come sempre ad ingresso gratuito, realizzati in collaborazione con il Comune, Gp Eventi, Radio Antenna Uno e Centro Culturale Via Vittorio Veneto e grazie al sostegno di associazioni di categoria e sponsor.

"La varietà di iniziative – ha sottolineato il sindaco Francesco Tosi, nel corso della conferenza stampa di presentazione del programma – che caratterizza la manifestazione è veramente significativa. Penso infatti che l'offerta culturale e ricreativa di una amministrazione pubblica debba rivolgersi all'intera comunità, che esprime aspettative anche diverse. Un altro elemento importante è per noi il coinvolgimento dell'associazionismo locale, che ringraziamo per la collaborazione. E' bello che i cittadini possano trovare sul proprio territorio occasioni piacevoli di incontro, di riposo e di sano divertimento".

Il “Sempre Maggio Fioranese” è un grande sforzo corale dell’amministrazione e delle diverse associazioni del territorio che ha permesso di intercettare proposte differenti per accontentare tutti i gusti e anche di dislocare gli eventi in luoghi diversi del territorio, pur mantenendo la centralità della piazza di Fiorano come punto di incontro e ritrovo della comunità. Dall’operetta al musical, dalla disco ai gruppi musicali, dalla danza agli intrattenimenti vari, passando per lo street food, gli incontri culturali, le presentazioni di libri e i mercatini, ognuno potrà scegliere quello che preferisce.

Come ha evidenziato l’assessore alla Cultura, Morena Silingardi: “Il Sempre Maggio Fioranese continua ad essere un appuntamento molto atteso dai cittadini, per questo l'Amministrazione concentra su questo importante evento risorse ed energie. La collaborazione dei tanti attori in campo è essenziale per la buona riuscita generale e tutti i partecipanti sono essenziali per un significativo risultato finale”.

“Grazie ad un lavoro importante di squadra tra Comitato, Comune, Radio Antenna Uno, Centro Culturale di Via Vittorio Veneto, Gp Eventi e grazie agli sponsor, siamo riusciti anche quest’anno ad organizzare un Sempre Maggio Fioranese di ottima qualità, con oltre 20 appuntamenti di ogni genere e tipo, che si sviluppa nei mesi di maggio e giugno, con lo scopo principale di invogliare la gente ad uscire di casa per socializzare e vivere Fiorano con spensieratezza e gioia” ha spiegato Sergio Romagnoli, presidente del ‘Comitato Fiorano in Festa’.

Il programma

La partenza del ‘Sempre Maggio Fioranese’ sarà giovedì 9 maggio con un divertente spettacolo intitolato “La fine del mondo con Andrea Perroni”, noto comico televisivo che calcherà dalle 21 il Teatro Astoria (unico spettacolo a pagamento con prevendita su VivaTicket). Grande debutto in Piazza Menotti nel fine settimana dal 10 al 12 maggio con lo street food “Festival della carbonara – Cucine romane”. Una immersione nella cucina capitolina con i tipici piatti della tradizione accompagnati da musica live.

Domenica 12 anche il noto Mercato della Versilia – Forte dei Marmi, dalle 8.00 alle 19.00 lungo via V. Veneto, e la mostra fotografica “Fioranesi brava gente” di Giulio Callegari, di cui è curatore Luigi Giuliani: inaugurazione alle ore 11.00 presso il Centro Culturale Vittorio Veneto.

Il weekend successivo in Piazza Ciro Menotti avremo: il 18 maggio una Giornata dedicata ai Giochi e dalle 21.30 Le Orme in concerto; il giorno seguente lo Spettacolo Alquimia in Show con esibizioni a cura della Scuola Alquimia Dance Studios Asd; e il 20 Maggio alle ore 21.00 il tradizionalissimo appuntamento fioranese di “Andam A Vegg” giunto alla 55esima puntata.

Non mancheranno poi gli incontri culturali, come quello di domenica 26 maggio incentrato sulla figura dell’indimenticabile Tiziano Terzani, con la presenza della moglie, la scrittrice Angela Terzani Staude che alle 11 al Teatro Astoria dialogherà con la psicologa e autrice Ameya Gabriella Canovi in “Dialoghi sull’amore”. Nel pomeriggio alle 17 a Villa Cuoghi Angela Terzani parteciperà all’incontro (insieme alla editor freelance Tamara Baris) moderato da Àlen Loreti curatore dell’opera di Tiziano Terzani “Questa lotta ci riguarda - Terzani e la verità come impegno”.

Maggio finisce con tanta musica. In occasione della Festa della Scuola Primaria E.Ferrari, sabato 25 maggio alle 10.00 "fiorORCHESTRA: i bambini di Fiorano in orchestra" e alle 21.30 arrivano da XFactor i Disco Club Paradiso, open act ERISU Female Proto-Sumerian Rock Vocal Ensemble. Mentre il 26 Maggio ore 21.30 il concerto dei 3G Project.

In giugno tantissimi altri appuntamenti. Solo per citarne alcuni avremo: Open Air Disco, che renderà Piazza Menotti una discoteca fino all’1.00 con Dj Pippo Palmieri Zoo di Radio 105; i concerti di Cisco, Aphasia (Europe Tribute Band) e Inserimenti Causali il 7, l’8 e 9 giugno; il 22 giugno da Amici il concerto di Cricca (open act Richi Sweet) e diversi spettacoli di danza con le scuole Dancing Time del G.S. Libertas, l’Aps Abracadam e Team Enjoy di Modena; il maxischermo con le partite dell’Italia all’Europeo; e molto altro ancora.

Confermatissimi Andrea Nocetti e Alessio Menichetti di Radio Antenna Uno che, ritornano con il format musicale “Quarantenna1Festival” proponendo dj set con punto ristoro e tanta musica dal vivo, in particolare – tra gli altri – i concerti di Bugo e dei Bud Spencer Blues Explosion domenica 16 giugno dalle 17.30 fino a sera, in piazza Ciro Menotti.

L’intero programma è visionabile sul sito del Comune di Fiorano Modenese.