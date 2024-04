All'Hangar Rosso Tiepido la musica dell'ensemble Sentieri Selvaggi

Sabato 20 aprile alle 20.30 all’Hangar Rosso Tiepido a Modena (in via Emilia Est 1420/2) si terrà un altro appuntamento della rassegna Concerti d’Oggi, organizzata e curata dagli Amici della Musica di Modena: si esibirà l'Ensemble Sentieri Selvaggi con una formazione in quartetto che vedrà esibirsi il clarinettista Mirco Ghirardini, il violinista Piercarlo Sacco, la violoncellista Aya Shimura e il pianista Andrea Rebaudengo.

Dal 1997, anno della sua fondazione, Sentieri Selvaggi è riuscito ad avvicinare la musica contemporanea al grande pubblico con progetti stimolanti, entusiasmo e grande forza comunicativa, ha stretto collaborazioni con i più importanti compositori della scena internazionale (David Lang, Philip Glass, Michael Nyman..) e ha promosso e diffuso lavori di una nuova generazione di compositori italiani.

Il programma propone una prima parte dedicata ai britannici Thomas Adès e Mark-Anthony Turnage, mentre la seconda parte del concerto presenta pagine di compositori italiani come Franco Donatoni, Carlo Boccadoro (tra i fondatori di Sentieri Selvaggi) e la prima esecuzione assoluta di un brano di Giorgio Colombo Taccani.

L'ingresso avviene senza prenotazione ed è di 10 € per il biglietto a prezzo intero e di 5 € per quello a prezzo ridotto. I Soci AdM sottoscrittori hanno diritto al biglietto ridotto, mentre i Soci AdM sostenitori entrano gratuitamente. E' possibile anche acquistare online i biglietti a un prezzo più conveniente (8,50 € il biglietto intero e 3,80 € il ridotto) sulla piattaforma OOOH.Events.

Il concerto è realizzato con il contributo finanziario del Comune di Modena, della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e della Regione Emilia-Romagna. L’Associazione Amici della Musica di Modena opera senza fini di lucro. Sostegno economico proviene dai contributi di Enti Pubblici e Privati e dalle quote di adesione dei Soci. Tutte le informazioni su contenuti artistici, aspetti organizzativi, modalità di sostegno e di adesione alle attività degli Amici della Musica di Modena sono disponibili all’ingresso della sala. Per informazioni: tel 3296336877; www.amicidellamusicamodena.it, info@amicidellamusicamodena.it.