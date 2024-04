Alle Salse di Nirano inaugura il "Sentiero dei Suoni"

Si terrà sabato 6 aprile dalle 15:30 l'inaugurazione del Sentiero dei Suoni, nella Riserva Naturale Salse di Nirano, alla presenza del sindaco di Fiorano Francesco Tosi, della Presidente Ente Parchi Emilia Centrale Luciana Serri, della progettista Aida Morelli e di Ivonne Pavignani rappresentante dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla. Il nuovo sentiero collega Cà Rossa con il sentiero inclusivo Siti Aperti, per favorire l’accesso a tutti anche all’Ecomuseo della Riserva di Fiorano Modenese.

Lungo il tracciato un tunnel di alcuni metri permetterà a grandi e piccoli di ascoltare e riprodurre, tramite alcuni oggetti, il suono di quattro insetti che popolano l’area protetta di Nirano. E’ il “tunnel dei suoni” che ha il ruolo di educare al silenzio i visitatori, per renderli capaci di porsi all’ascolto anche in altre zone della Riserva, evocando il ricordo dell’antico mare padano che oltre 1 milione di anni fa occupava l’intera fascia collinare.

Il programma prevede, dopo il taglio del nastro, l'inaugurazione in passeggiata. A seguire, alle 16, appuntamento con " Tutt'orecchie", un laboratorio per bambini dai 5 agli 11 anni (con prenotazione obbligatoria a https://bit.ly/prenota-alle-salse): la natura nasconde mille suoni, l'invito è a tendere le orecchie e ricostruirne alcuni con materiali naturali, per catturare la magia dei vulcani gorgoglianti e degli insetti suonatori.

Alle 17 il programma continua con "Suoni di Vento", musiche dal vivo del solista di flauto traverso Samuele Peruzzi e aperitivo a base di prodotti enogastronomici tradizionali in collaborazione con il progetto “Semiliberi”, realizzato dalla cooperativa sociale l’Ovile in collaborazione con gli istituti penitenziari di Reggio Emilia.

In caso di maltempo l'iniziativa verrà rimandata al sabato successivo.