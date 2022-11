“Da climalteranti a clima-mitiganti" una serata sul clima, impatto ambientale, e delle soluzioni al problema

Mercoledì 30 novembre 2022 alle ore 21 alle Officine Culturali di Nonantola è in programma la serata “Da climalteranti a clima-mitiganti. Attivarsi in proprio e in comunità per cambiare il futuro”. Nell’appuntamento si parla di clima, impatto ambientale, e delle possibili soluzioni al problema globale delle alterazioni climatiche provocate dalle emissioni di gas in atmosfera.

Marco Cervino studioso del tema e addetto ai lavori, conduce un evento che si svolge come un vero e proprio workshop, coinvolgendo i partecipanti con l'obiettivo di conoscere le ipotesi e le idee per raggiungere in tempo la neutralità climatica. Idee applicabili a casa nostra e nei nostri comuni, proposte da diffondere, per meglio collaborare fra istituzioni e cittadini per un clima adatto all'uomo.

E' un appuntamento in collaborazione con: Legambiente di Nonantola, Partecipanza Agraria di Nonantola.