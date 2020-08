Borlenghi e crescentine protagonisti indiscussi di un saporito weekend al Parco Amendola

I sapori montanari scendono in pianura per un weekend in cui borlenghi e crescentine faranno da protagonisti. Sabato 22 e domenica 23 agosto infatti, dalle 18.00 alle 22.30, sarà possibile cenare secondo tradizione al Loving Amendola del Parco Amendola di Modena, con l'accompagnamento musicale della jam session a partire dalle ore 20.00. Per l'occasione, sarà possibile anche ordinare cibo da asporto.

L'evento si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anti-contagio da Covid-19, si raccomanda quindi di arrivare muniti di mascherina.

La prenotazione dei tavoli per chi volesse partecipare alla cena, è effettuabile al numero 333 7561535.