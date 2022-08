Serate con le stelle alla Fattoria Centofiori di Modena

Dopo il successo delle edizioni precedenti tornano in Fattoria Centofiori le SERATE CON LE STELLE. Saranno proposte due tipologie di serata:

Stars Party: Picnic + Osservazione con spiegazione e fotografia di corpi spaziali in compagnia dei Latitude 44,5 + the e biscotti

Tutte le altre serate: Passeggiata per il polo ambientale della Fattoria con le Guide Ambientali Escursionistiche Centofiori + Picnic + Osservazione con spiegazione e fotografia di corpi spaziali + the e biscotti

Ecco il calendario delle date – tutte le serate inizieranno alle ore 20:00

5 agosto: Stars Party

6 agosto: Stars Party

11 agosto: la Notte di San Lorenzo

12 agosto: la Super Luna

19 agosto: Stars Party

20 agosto: Stars Party

Nelle serate del 11 agosto e 12 agosto, dopo una breve passeggiata al tramonto tra i boschi e i prati della Fattoria in compagnia delle Guide Ambientali Escursionistiche Centofiori, in un’ampia e fresca radura vi aspetterà il telescopio per osservare tutti insieme la volta celeste, accompagnati da spiegazioni astronomiche e leggende astrologiche legate alle stelle e ai pianeti.

Nelle serate Stars Party invece, viaggeremo tra stelle e pianeti iniseme ai Latitude 44,5, cinque appassionati di scienza, in particolare di astronomia, astrofisica e astrofotografia.

Navigheremo fra le stelle osservando mondi lontani e invisibili con il solo occhio umano.

Il loro nome nasce dalla Latitudine di Modena, la loro base operativa.

Per info e prenotazioni: https://fattoriacentofiori.it/negozio/prodotto/serate-con-le-stelle/