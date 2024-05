Musica Gospel in San Barnaba con il concerto "What a wonderful night"

Appuntamento sabato 18 maggio alle 21 nella CHiesa di San Barbara in via Carteria a Modena con il concerto "What A Wonderful Night!" del Serial Singers Gospel Choir. L'appuntamento musicale è organizzato in occasione della Notte Dei Musei: "Celebreremo quest’evento all’insegna dell’inclusione e della spensieratezza, spaziando dal gospel al pop. Il divertimento è assicurato! Non mancate", le parole degli organizzatori.

Gallery