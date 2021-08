A Serpiano di Riolunato, concerto inaugurale dell'organo restaurato col maestro Pellini

Lunedì 9 agosto, alle 20.30, a Serpiano di Riolunato, nella chiesa di San Lorenzo concerto inaugurale dell’organo restaurato con il maestro Stefano Pellini. Lo strumento, un pregevole esempio di arte organaria locale risalente al 1800, che giaceva da decenni inutilizzato nella sacrestia della chiesa, è stato rimontato ed è tornato nel suo posto originario, nella cantoria sopra la porta.

E per il concerto che segna il suo ritorno in vita, l’organista Stefano Pellini ha scelto un programma che ne metta in luce il più possibile le caratteristiche, con musiche del repertorio italiano barocco e ottocentesco, da Bernardo Pasquini a Gioacchino Rossini e Gaetano Donizetti.

Il concerto, che fa parte della rassegna “ArmoniosaMente”, di cui Pellini è direttore artistico, ed è organizzato in collaborazione con il Comune di Riolunato, è a ingresso libero e gratuito, fino a esaurimento dei posti disponibili e nel rispetto delle norme di sicurezza anti Covid-19. È necessario, quindi, essere in possesso del Green pass da presentare all’ingresso e si consiglia di arrivare muniti di mascherina e un po’ in anticipo in modo da distribuirsi con calma nei posti a sedere.

La rassegna “ArmoniosaMente”, che festeggia la sua decima edizione, è organizzata dalle associazioni Amici dell’organo “J.S. Bach” e da Cantieri d’arte, con il contributo della Regione Emilia Romagna, del Comune di Modena e del Salotto Magico. Come è ormai tradizione, la rassegna, che prosegue fino a settembre, si sviluppa in chiese, pievi e abbazie di tutto il territorio provinciale, in particolare in Appennino, ma prevede anche appuntamenti in parchi e luoghi aperti per concerti itineranti e a contatto con la natura. Al programma aderiscono i Comuni di Bastiglia, Ravarino e Castelnuovo in pianura, di Fanano, Fiumalbo, Frassinoro, Montese, Pavullo e Riolunato in Appennino, oltre a numerose parrocchie e associazioni locali.

Stefano Pellini

L’organista Stefano Pellini, modenese, è diplomato in Organo e ha completato i percorsi formativi di II livello in Discipline musicali (Organo) e Didattica della musica, entrambi con lode. Perfezionatosi con numerosi maestri, svolge un'intensa attività concertistica di livello internazionale sia in veste di solista, sia in varie formazioni. Ha inaugurato restauri di importanti organi storici, nonché strumenti di nuova concezione. Appassionato di arte organaria, si adopera da anni per la tutela degli strumenti antichi del territorio modenese, promuovendo restauri e iniziative per la valorizzazione del patrimonio organario. Socio fondatore dell'Associazione Amici dell'Organo "J. S. Bach" di Modena, collabora all'organizzazione e direzione artistica di “ArmoniosaMente”. Collabora con numerosi solisti in diverse formazioni. È titolare dell'organo storico "Cipri - Verati"(1585 - 1859) della Chiesa di S. Maria delle Assi in Modena, del quale ha promosso il restauro e al quale ha dedicato il Cd "Organ music around Via Aemilia", ha partecipato in qualità di relatore a convegni di studio. Ha ideato spesso percorsi didattici (lezioni, audizioni, lezioni/concerto) per i ragazzi delle scuole secondarie di primo e secondo grado; ha partecipato in qualità di relatore a convegni di studio ed è membro di giuria in concorsi organistici internazionali.