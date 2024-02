Le serve di Jean Genet arrivano al Teatro Dadà

Dopo il debutto a Bologna, domenica 11 febbraio al Teatro Dadà di Castelfranco Emilia arriva Le serve, il capolavoro di Jean Genet con la regia di Veronica Cruciani, che dirige sul palco, nel ruolo della Signora, l’attrice e icona queer Eva Robin’s e, nei panni delle bonnes, le talentuose Beatrice Vecchione e Matilde Vigna.

Le scene sono firmate da Paola Villani, i costumi sono di Erika Carretta, la drammaturgia sonora di John Cascone, il disegno luci di Théo Longuemare e la drammaturgia del movimento è a cura di Marta Ciappina.

Una produzione CMC – Nidodiragno, Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale, Teatro Stabile di Bolzano.

Liberamente ispirato a un fatto di cronaca che scosse l’opinione pubblica francese negli anni Trenta, il testo è un perfetto congegno di teatro nel teatro che mette a nudo la menzogna della scena, «uno straordinario esempio di continuo ribaltamento tra essere e apparire, tra immaginario e realtà», nelle parole di Jean-Paul Sartre: con un quotidiano rituale pagano, due Serve indossano gli abiti e imitano gli atteggiamenti della Signora, nel tentativo inutile di esorcizzare la propria frustrazione di subordinate. A turno recitano la sua parte, esprimendo quindi il loro desiderio di essere lei, e interpretano la parte l’una dell’altra, passando dall’adorazione al servilismo, fino alla violenza. Un crudele gioco che la regista, anche autrice dell’adattamento con la traduzione di Monica Capuani, descrive come «una fallimentare ripetizione magica, il riflesso deformato del mondo dei padroni, che le Serve adorano, imitano, disprezzano. Desiderano essere la Signora, aspirano a un modello che è il risultato di credenze, rappresentazioni indotte dalla struttura sociale». Cruciani ambienta la vicenda in una città contemporanea, riflettendo sui temi attualissimi del potere e del genere.

Claire e Solange amano e allo stesso tempo odiano la Signora: hanno denunciato il suo amante con alcune lettere anonime e, venendo a sapere che sarà rilasciato per mancanza di prove e che il loro tradimento sarà quindi scoperto, tentano di assassinarla. Genet le presenta immerse in un alternarsi di gioco e delirio della realtà.

"La rivolta delle Serve contro la padrona – scrive Veronica Cruciani – non è un gesto sociale, un’azione rivoluzionaria, è un rituale. Questo rituale è l’incarnazione di una frustrazione: l’azione di uccidere l’oggetto amato e invidiato non potrà essere portata a compimento nella vita di tutti i giorni, quindi viene ripetuta all’infinito come un gioco. Tuttavia questo gioco non raggiunge mai il suo apice, la messa in scena che le due sorelle compiono viene continuamente interrotta dall’arrivo della padrona. Questo fallimento è inconsciamente insito nel cerimoniale stesso che le serve mettono in scena; il tempo sprecato nei preliminari non porterà al compimento del rituale. Anzi questo rituale diventa un atto assurdo, è il desiderio di compiere un’azione che non potrà mai superare la distanza che separa il sogno dalla realtà. Il ruolo della Signora, interpretato da Eva Robin’s, rappresenta il potere, che è sia maschile che femminile, ma anche il capitalismo con i suoi “oggetti desiderio”. Ognuna delle due Serve vorrebbe essere diversa da quella che è, ognuna di loro si sente migliore dell’altra, ed entrambe aspirano ad un ruolo di maggior potere. Ma nel momento in cui non riescono ad uccidere la Signora falliscono e ciò le mette in contatto con la loro incapacità di immaginarsi diverse da quelle che sono, di uscire dal ruolo che rappresentano quotidianamente. Si ritroveranno quindi a ripetere sempre la stessa storia, a vivere lo stesso copione di vita che qualcun’altro ha scritto per loro"

Informazioni Teatro Dadà

Piazza Curiel 26, 41013 Castelfranco Emilia (MO) tel. 059 927138 | info.biglietteria@emiliaromagnateatro.com

Biglietteria: da giovedì a sabato ore 10.00 - 13.30

Vendita online: castelfranco.emiliaromagnateatro.com | www.vivaticket.it

Prezzi: da 7 € a 23 €