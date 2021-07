Peppe Servillo recita L’Histoire du soldat per "Musiche sotto il cielo"

Prosegue martedì 6 luglio alle 21 nel Cortile del Melograno di Via dei Servi 21, Modenala rassegna Musiche Sotto il Cielo con L’Histoire du soldat, capolavoro di teatro musicale di Igor Stravinskij eseguito dall’ensemble Windkraft Kapelle Für Neue Musik - I Virtuosi Italiani con la partecipazione straordinaria di Peppe Servillo e la direzione di Aldo Sisillo.

L'avventurosa storia di Joseph, soldato in licenza che torna verso casa, e il suo incontro con il diavolo che ottiene, insieme al suo violino, tutti i suoi affetti in cambio di inutili ricchezze, è il soggetto di uno dei più godibili capolavori del teatro musicale del Novecento.

Fuggito dalla Russia, Stravinskij scrisse l'Histoire du soldat in Svizzera, alla fine della Prima Guerra mondiale, per essere rappresentato nell’economia di una piccola compagnia itinerante.

Traendo ispirazione da una varietà di musiche popolari, dal tango argentino, dal valzer, dalle fanfare svizzere, dal ragtime e dal paso doble, la musica accompagna con un piccolo ensemble il racconto avvincente e visionario interpretato qui dalla storica voce degli Avion Travel e fra i più noti attori del teatro italiano.

Dei successi di Servillo ricordiamo che nel 2010 era presente in due film presentati al Festival di Venezia: Into paradiso di Paola Randi e Passione di John Turturro. Lo stesso anno collabora come attore in teatro col fratello Toni allo spettacolo Sconcerto. Nel 2011, accompagnato dall’orchestra Roma Sinfonietta, è voce recitante dell’Histoire du Soldat della quale cura anche l’adattamento in napoletano. Lo spettacolo viene rappresentato in numerose città italiane fra le quali Napoli al Teatro San Carlo. Nel mese di ottobre 2012 esce l’album Peppe Servillo & Solis String Quartet Spassiunatamente omaggio alla cultura e alla canzone classica napoletana. Nel 2013 è in tournée teatrale assieme al fratello Toni con la commedia di Eduardo De Filippo Le voci di dentro. Vince lo stesso anno come migliore attore non protagonista per il succitato spettacolo, il premio “Le maschere del teatro italiano” ed il premio “Ubu”. Nel 2014, oltre a continuare la propria attività di cantante e attore teatrale, partecipa nel ruolo di Ciro Serracane al film dei fratelli Manetti “Song ‘e Napule” vincitore di numerosi premi quali David di Donatello, Nastro D’argento, Globo d’oro, ecc. Nel 2015 è di nuovo a teatro con il fratello Toni ed il quartetto d’archi Solis String Quartet con lo spettacolo “La parola canta”, un concerto, un reading, un recital che celebra Napoli attraverso poesia e canzone.

I biglietti sono al costo popolare di 10€, con riduzione a 7€ per under 27 e over 65. Si possono acquistare in prevendita alla biglietteria del Teatro di Corso Canalgrande, online sul sito del teatro, o la sera stessa in loco un’ora prima dello spettacolo.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...