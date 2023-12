"Il sesso nelle camere d'albergo", nuova mostra al Metronom

“Il sesso nelle camere d'albergo”, collettiva curata da Marcella Manni, raccoglie alcuni lavori di diversi artisti: Bruno Cattani esalta le forme del corpo tramite la tecnica statuaria, alla ricerca di una bellezza sublimata; Kamilia Kard restituisce al corpo della donna il valore primitivo, seppur sensuale, in contrasto con quella che è la contemporanea rappresentazione della forma femminile; Lisa Kereszi documenta per sei anni il magnetismo e l'eleganza seducente delle esibizioni di New Burlesque, restituendo una narrazione che è fantasia e libertà; Marco Signorini usa le immagini anziché le lettere per giocare all'anagramma, combinando digitalmente parti del corpo, nude così da permettere un'astrazione, e creando nuovi linguaggi; Attilio Solzi intreccia parole e performance in una ricerca che si rivela essere interiore, dove corpi tatuati, nudi o seminudi, interagiscono con luoghi ricoperti di graffiti.



La mostra aprirà sabato 16 dicembre, dalle 16.00 alle 20.00, a Metronom, e rimarrà visitabile fino al 16 febbraio 2024.