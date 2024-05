"Sette note sotto le stelle": torna la cena concerto della Corale Rossini

Appuntamento con la 41esima edizione di "Sette note sotto le stelle", l'annuale appuntamento a cura della Corale Rossini consistente in una cena-concerto per soci, sostenitori ed amici del sodalizio: l'evento è in programma sabato 1 giugno dalle 18.30 presso il ristorante Vinicio, dotato di ampio e comodo parcheggio.

Al termine del ricco simposio nel quale sarà servita la prelibata cucina modenese preparata da Vinicio, si esibiranno tutti i gruppi corali dell'Associazione che insieme ai loro maestri e direttori, daranno vita ad una festa della musica eseguendo un repertorio ricco e variegato adatto alla festosa circostanza. Per gli amanti della buona musica e della buona cucina è una ottima occasione per trascorrere una serata in allegria. Per informazioni e prenotazioni telefonare alla segreteria tel. 059270649 oppure cell. 3738630651/3393457832.