Sette storie misteriose a Modena, una visita guidata con LaRoseNoire

Domenica 30 ottobre, alle ore 18.30, l'Associazione Culturale LaRoseNoire propone una visita guidata dal titolo "Sette storie misteriose a Modena - Luoghi e storie misteriose a Modena". Una passeggiata nel centro storico tra storie di fantasmi, enigmi e personaggi misteriosi, con Elisabeth Mantovani.

Ritrovo davanti al Duomo di Modena in Corso Duomo alle ore 18.20. Per informazioni e iscrizioni: info@larosenoire.it, tel. 3391196575 (telefonare nei seguenti orari: dalle 12.30 alle 14 dal lunedì al venerdì solo per informazioni, le prenotazioni si effettuano tramite email).