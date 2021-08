Sette strade misteriose a Modena, torna l'incontro itinerante per Modena Bai Nait

Mercoledì 18 agosto alle ore 21.00 all'interno della rassegna Modena Bai Nait 2021, si terrà l'incontro itinerante "Sette Strade misteriose a Modena - Nuove strade da scoprire!", in cui si parlerà dell'origine e la storia dei toponimi modenesi più curiosi con Elisabeth Mantovani.

Il ritrovo è previsto per le ore 21 davanti al Duomo di Modena. Per informazioni e iscrizioni: info@larosenoire.it, tel. 3391196575 (telefonare nei seguenti orari: dalle 12 alle 14 e dalle 18 alle 19 dal lunedì al venerdì solo per informazioni, le prenotazioni si effettuano tramite email).

