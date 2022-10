Resilienze urbane al centro della Settimana della Bioarchitettura e sostenibilità

Le Resilienze urbane sono il tema al centro della 19a edizione della Settimana della Bioarchitettura e Sostenibilità, l’annuale appuntamento promosso dall’Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile (AESS), per diffondere la cultura della sostenibilità urbanistica, dell’innovazione e del risparmio energetico, attraverso il confronto con esperti e la condivisione di esperienze.

La rassegna si svilupperà su cinque giornate, dal 10 al 14 ottobre, con un format ormai collaudato che alterna sessioni in presenza e on line.

“La Settimana della Bioarchitettura e Sostenibilità quest’anno affronta una sfida nuova, il tema delle resilienze urbane, ovvero le fragilità e le vulnerabilità che devono affrontare le citta? contemporanee – spiega in sede di presentazione la Presidente di AESS Benedetta Brighenti –. Saranno illustrate strategie innovative, progetti di rigenerazione urbana e interventi di riqualificazione energetica all’avanguardia per preparare i nostri territori alle nuove sfide derivanti dal cambiamento climatico, da eventi estremi, calamita? naturali o dalla crisi energetica, al fine di ricercare modelli di gestione delle risorse e di sviluppo più sostenibili”.

“La crisi climatica che stiamo vivendo – aggiunge il Direttore di AESS Piergabriele Andreoli – ci obbliga a riflettere sui cambiamenti in atto e promuovere processi di innovazione al fine di traghettare i nostri territori verso una dimensione economica e sociale futura, nel rispetto dei criteri di sostenibilità e tutela ambientale. I temi dell’adattamento e della mitigazione al cambiamento climatico sono ad oggi centrali nelle politiche di governo delle citta?, attraverso l’implementazione di misure per il contenimento dei consumi, l’efficientamento energetico del patrimonio pubblico, la forestazione urbana, la rigenerazione urbana degli spazi pubblici in chiave nature-based o la desigillazione delle superfici minerali. L’evento si configura come una rassegna di best practice locali, nazionali e internazionali nel campo della sostenibilità a 360 gradi e della progettazione e riqualificazione microclimatica”.

Alla conferenza stampa di presentazione, che si è svolta come consuetudine nella Casa Ecologica di via Caruso, ha partecipato anche il vice segretario della Camera di Commercio Massimiliano Mazzini: “La legge di riforma del sistema camerale ha assegnato alle Camere di Commercio competenze in materia ambientale e di supporto alle piccole e medie imprese per il miglioramento delle condizioni dell’ambiente. L’impegno della Camera è pertanto rivolto ad iniziative per la diffusione di buone pratiche di gestione ambientale secondo un approccio orientato alla sostenibilità, alla responsabilità e all’efficienza energetica. Questo impegno si è tradotto, tra le altre cose, nel sostegno economico alle attività di AESS, e in particolare alla Settimana della Bioarchitettura e Sostenibilità”.

“Le importanti e difficili sfide alle quali ci troviamo di fronte ci impongono un cambio di passo, che speriamo sia condiviso da sempre più realtà economiche, locali e nazionali – ha spiegato Alberto Masini di Emil Banca, la Bcc presente in tutta l'Emilia che ha deciso assieme al proprio Comitato soci locale, di sostenere la manifestazione –. Oggi servono scelte coraggiose, a loro modo drastiche, come quella di considerare la sostenibilità come obiettivo di ogni funzione e aziendale. La sostenibilità è un processo e come tale va ripreso, portato avanti, approfondito giorno per giorno. Noi lo abbiamo riconosciuto integrando gli obiettivi dell’Agenda 2030 nelle strategie aziendali e nella pianificazione triennale. Per dare seguito agli impegni che abbiamo preso attraverso l’adozione del nostro Piano triennale di Sostenibilità lo scorso maggio a Bologna abbiano inaugurato la nostra prima filiale che invece che consumare, produce energia, realizzata in legno, con tutti i più moderni accorgimenti per limitarne l’impatto ambientale”.

La Settimana apre lunedì 10 ottobre dalla Camera di Commercio di Modena, con una riflessione su resilienze urbane e sul legame tra transizione energetica ed ecologica.

Martedì 11 ottobre la Settimana si sposterà a Bologna, più nel dettaglio dalla Sala dello Zodiaco di Palazzo Malvezzi, dove il focus verrà centrato sulle strategie climatiche ed energetiche per affrontare le sfide dei prossimi anni in materia ambientale. Nel pomeriggio si parlerà di caro energia e di progetti innovativi per una transizione equa e inclusiva in un webinar nel quale troveranno spazio diversi casi studio.

La rassegna proseguirà mercoledì 12 ottobre dalla Rocca di Vignola, con una sessione dal titolo “Oltre l’Ecobonus 110: i profili tecnici per il futuro del settore dell’edilizia”, che vedrà al centro del dibattito la formazione, le competenze e le figure professionali adeguate a entrare nel mondo del lavoro, mentre le comunità resilienti e la sostenibilità sociale saranno materia d’approfondimento nel webinar del pomeriggio.

Giovedì 13 ottobre verrà ricordato il decimo anniversario del sisma in Emilia con un tavolo di confronto presso l’Auditorium Rita Levi Montalcini di Mirandola, una riflessione sul processo di ricostruzione dell’identità territoriale stravolta dal sisma e del recupero architettonico degli immobili danneggiati. La giornata proseguirà nel pomeriggio con il webinar “Infrastrutture verdi e blu per l’adattamento al cambiamento climatico”.

La Settimana chiuderà i battenti venerdì 14 ottobre con un momento di confronto nell’aula magna del dipartimento di Giurisprudenza in via San Geminiano a Modena, dedicato all’attuale crisi energetica e ai possibili scenari futuri.