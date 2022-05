Alla Settimana della didattica e dell’educazione incontri per tutti in Archivio storico

Indirizzo non disponibile

Le iniziative didattiche realizzate per diffondere la conoscenza del patrimonio conservato nell’Archivio storico del Comune di Modena sono al centro della serie di tre brevi incontri aperti a tutti gli interessati in programma giovedì 5 maggio, a partire dalle 15, nella sede dell’istituto culturale a Palazzo dei Musei (con ingresso da viale Vittorio Veneto). Una seconda iniziativa, dal titolo “Dillo con una miniatura”, aperta a bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni, è in programma domenica 8 maggio, nella sala del Dida al piano terra di Palazzo dei Musei (su prenotazione).

Gli appuntamenti sono proposti nell’ambito della 21ª edizione della Settimana della didattica e dell’educazione al patrimonio archivistico promossa per valorizzare l’attività di didattica svolta dagli Archivi, da Regione Emilia Romagna (servizio Patrimonio culturale), Soprintendenza archivistica e bibliografica dell’Emilia Romagna e dalla sezione regionale dell’Associazione nazionale archivistica italiana, con il patrocinio dell’Ufficio scolastico regionale.

Giovedì 5 maggio, alle 15, insegnanti e studenti dell’Ipsia Corni racconteranno l’esperienza vissuta visitando la mostra “Rompete le righe! Il genere come stereotipo” che, attraverso documenti storici, invitava a riflettere sui ruoli imposti a uomini e donne nel tempo. Alle 16, con Archimedia e i Servizi educativi dell’Archivio di Stato di Modena, sarà presentato l’itinerario didattico “La peste del 1630 alla luce del Covid 19”, nel corso del quale si è svolto anche un trekking urbano sulle tracce dei luoghi più significativi della peste seicentesca. Alle 17, insieme a Pophistory, sarà presentato “L’Archivio sono io”, il percorso sull’identità popolare e collettiva attraverso i documenti di archivio realizzato attraverso quattro laboratori storico-creativi per bambini e ragazzi.

L’ultimo dei quattro laboratori è in programma proprio domenica 8 maggio, alle 15, nella sala del Dida al piano terra di Palazzo dei Musei. L’iniziativa, intitolata “Dillo con una miniatura”, propone a bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni di giocare con le immagini dando una veste grafica e contemporanea, attraverso il tablet messo a disposizione, alle miniature scelte dai libri antichi. Ci si iscrive via mail (info.archivio.storico@comune.modena.it).