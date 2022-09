Settimana Europea Mobilità, biciclettate e un corso di “ciclo-meccanica” a Carpi

“Better Connections – Miglioriamo le connessioni”. È questo il tema dell’edizione 2022 della Settimana europea della Mobilità, l’iniziativa in programma dal 16 al 22 settembre per promuovere la mobilità sostenibile lanciando un messaggio di cambiamento e di rinnovamento degli stili di vita.

Il tema di quest'anno intende incoraggiare i Paesi e le città partecipanti alla Settimana a favorire sinergie tra persone e luoghi, unendo esperienza e creatività, con lo scopo di aumentare la consapevolezza su un cambiamento di abitudini e comportamenti a favore di soluzioni di mobilità attive, in cui la persona e il suo stile di vita e gli spazi urbani siano sempre più protagonisti.

In questo senso, il Comune di Carpi e l’Unione Terre d’Argine (che aderisce per la prima volta alla campagna) invitano tutti i cittadini a partecipare alle iniziative promosse sul territorio che hanno preso il via in mattinata con il “Giretto d’Italia”.

Domani, sabato 17 settembre alle ore 15 è in programma un tour alla scoperta delle ciclabili nella zona a sud di Carpi a cura di FIAB con partenza dal Municipio di Carpi.

Domenica 18 settembre alle 10 c’è la “16^ Pedalata contro l'Alzheimer” organizzata da GAFA O.d.V. con il patrocinio dell’Unione Terre d’Argine e dell’Ausl di Modena. Partenza dal Sagrato della Cattedrale in Piazza Martiri a Carpi. Il percorso si snoderà per circa 15 chilometri nella campagna carpigiana, con sosta di ristoro alle ore 11.15 al Circolo Rinascita di Budrione e arrivo alle ore 12.15 al Centro sociale Loris Guerzoni di via Genova, 1 dove, chi lo vorrà, potrà partecipare alle ore 12.30 ad un pranzo per raccogliere fondi da destinare al “GAFA”. La pedalata è aperta a tutti.

Lunedì 19 settembre, infine, con partenza alle 18 dal Municipio è in programma un tour alla scoperta delle ciclabili situate nella zona a nord di Carpi.

Iniziative in programma anche a Novi (sabato 17 settembre Biciclettata con partenza alle ore 9 di fronte al Teatro comunale) e a Soliera (martedì 20 settembre dalle 18 alle 20 è previsto un corso di “Ciclomeccanica di Base” al Centro Polifunzionale Habitat in via Berlinguer, 201).