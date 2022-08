Al via la Settimana dello Sport e del Benessere, tantissime iniziative a Vignola

Si svolgerà da domenica 4 settembre a domenica 11 settembre la prima edizione della “Settimana dello Sport e del Benessere” organizzata dal Comune di Vignola insieme al Distretto di Vignola dell’Ausl Modena e a più di venti associazioni sportive e di volontariato del territorio. In calendario inaugurazioni, incontri di divulgazione scientifica, sport giocato e raccontato. L’obiettivo è quello di narrare la specificità della cultura sportiva e del benessere a Vignola. L’attenzione non sarà concentrata tanto sugli agonisti, ma su tutto quel tessuto associativo che fa “muovere” bambini, adolescenti ed adulti, con l’obiettivo non solo di far divertire, ma anche di promuovere sani stili di vita. La Settimana è stata preceduta da diversi incontri con i soggetti partecipanti per mettere a punto un programma che parlasse davvero a tutti. Ecco un riassunto del calendario della manifestazione:

Domenica 4 settembre

Ad inaugurare la rassegna sarà un evento sportivo di grande attrattività come la Biciclettata Popolare, giunta alla 42esima edizione, organizzata in collaborazione con Pedale Vignolese, Olimpia Vignola e Comitato gemellaggi e città amiche. Si tratta di un percorso di circa 14 chilometri, adatto a tutte le età e a tutte le preparazioni, che si svilupperà, novità di questa edizione, esclusivamente sul territorio vignolese. La partenza è fissata per le ore 9.30 all'ex mercato ortofrutticolo, in centro. Le iscrizioni sono aperte dalle ore 8.00 nello stesso luogo. Ai partecipanti viene chiesto un contributo di 3 euro che darà diritto a un panino, una bottiglietta d'acqua e a partecipare alla lotteria. Sono previsti gadget per i primi 500 iscritti, l’estrazione dei biglietti della lotteria e premi per i gruppi e i singoli partecipanti più curiosi. Nel pomeriggio, dalle ore 14.00, ingresso libero in piscina. Ore 16.30 attività gratuite di Acqua Fitness, ore 18.00 Yoga nel parco, a cura di Polivalente Olimpia Settore Nuoto. Inoltre, nella vasca grande esterna, attività gratuite di nuoto pinnato per bambini e adulti, snorkeling, immersioni con autorespiratore, hockey subacqueo, tiro a segno subacqueo a cura di Nuoto Sub Vignola, che fornirà tutte le attrezzature necessarie per le attività.

Lunedì 5 settembre

Alla mattina, alle ore 12.00, è in programma una breve cerimonia di presentazione alle società sportive e alla città dei lavori di sistemazione del parquet in legno del Palazzetto dello Sport Città di Vignola, in via Di Vittorio, appena terminati. Su richiesta delle società sportive di basket e pallavolo che di solito utilizzano la struttura, sono stati programmati ed eseguiti lavori di rifacimento, levigatura e risagomatura delle linee dei campi di basket e pallavolo per un valore di 21mila e 500 euro. Entro la fine di settembre, inoltre, saranno portati a conclusione anche i lavori di montaggio di pellicole anti-abbagliamento sulle vetrate che si affacciano su via Agnini. In questo caso il costo dell’intervento è di 7mila e 100 euro. La struttura rinnovata sarà naturalmente al servizio di tutte le scolaresche che usano il Palazzetto come palestra.

Martedì 6 settembre

Alle ore 20.30, presso la Biblioteca Auris, incontro, a cura della Scuola Pallacanestro Vignola, dal titolo “L’alimentazione dello sportivo” con la dott.ssa Cecilia Cammellini, specialista nella scienza dell’alimentazione.

Mercoledì 7 settembre

L’ex professionista, commentatore Rai e commissario tecnico della Nazionale di ciclismo Davide Cassani sarà a Vignola per presentare il suo ultimo libro “Ho voluto la bicicletta. Come il ciclismo mi ha insegnato a vivere” (Rizzoli editore). Presso il Parco della Biblioteca comunale, alle ore 20.30, verrà presentato il libro in cui Cassani racconta la sua vicenda personale e professionale, partendo dal punto più amaro della propria lunga carriera – quando, appena esautorato dal ruolo di ct della Nazionale, si trovò da solo sul divano di casa a gioire per la conquista dell’oro nella gara su pista a Tokyo 2021 – per scandagliare, a una a una, tutte le risorse interiori che la bicicletta, sempre fortemente “voluta”, gli ha permesso di sviluppare negli anni.

Alle ore 18.00, nel Parco di Villa Trenti, “Una giornata con PAIR”, Lezione teorico –pratica a cura Centro Attività Motorie, in collaborazione con l’Università di Bologna e PAIR.

Giovedì 8 settembre

Alle ore 20.30, presso la Sala consiliare del Municipio di Vignola, a cura Centro Sportivo Italiano Modena e Scuola Pallacanestro Vignola, si terrà l’incontro dal titolo “Il doping nello sport” con il dott. Gustavo Savino, direttore della Medicina dello Sport di AUSL Modena.

Venerdì 9 settembre

Nel pomeriggio, al parco Enrico Berlinguer, è in programma l’inaugurazione ufficiale del progetto “Sport e parchi”, già partito in via sperimentale nel mese di luglio, ma che dall’autunno si presenterà più strutturato. Com’è noto, in epoca Covid, il Comune di Vignola ha partecipato a un bando per l’attuazione di un protocollo di intesa tra Sport e Salute e A.N.C.I., volto allo svolgimento di attività motorie nei parchi cittadini, risultando tra i vincitori. Sono state stanziate risorse per 25mila euro totali, dei quali 12mila a carico di Sport e Salute e 13mila del Comune, destinate all’organizzazione di attività motorie nel parco Berlinguer, in via Ragazzi del ’99, nei fine settimana. Si è così creata un’“Isola dello Sport” destinata a diversi target, dai bambini agli adolescenti, dagli adulti alla terza età, fino ai diversamente abili, tramite l’intervento diretto delle associazioni sportive del territorio, coordinate dall’associazione Ki-Oshi insieme al Centro attività motorie e a Scuola Pallacanestro Vignola, Scuola Pallacanestro Savignano, Scuola Pallacanestro Spilamberto, Scuola Pallacanestro Castelnuovo. Le attività, a ingresso gratuito per i partecipanti, si svolgeranno nel fine settimana, dal venerdì pomeriggio alla domenica mattina, con attività propedeutiche per l’attività sportiva dei bambini e attività di mobilità dolce per adulti.

Alle ore 20.30, presso la Sala consiliare del Municipio di Vignola, "Sport nelle scuole" incontro con Giacomo Galanda, ex atleta della nazionale di basket e responsabile Progetti Scuole F.I.P, a cura di Scuola Pallacanestro Vignola

Sabato 10 e domenica 11 settembre

Alle ore 10.00, alla Biblioteca Auris, l’incontro “La riabilitazione funzionale, l’allenamento e la corretta alimentazione dello sportivo”, a cura Palestra 21 Lab- Personal Training Studio. A seguire, sempre a cura della palestra 21 Lab, un allenamento dimostrativo aperto a tutti, presso il parco di Villa Trenti. Si invitano i partecipanti a munirsi di tappetino.

In mattinata è in programma l’apertura al pubblico dell’impianto di Skate Park totalmente rinnovato al Parco Europa, alla presenza delle autorità cittadine e dei gruppi di giovani che hanno proposto il progetto “Urban Plaza” nell’ambito del Bilancio partecipativo 2021. Come si ricorderà il progetto è risultato uno dei più votati non solo tra i cittadini ma anche nel percorso parallelo rivolto agli studenti e portato avanti con l’Istituto Paradisi. L’Amministrazione comunale ha quindi destinato 40mila euro alla realizzazione del nuovo impianto. L’ingresso è gratuito e riservato agli appassionati di pattini e skateboard (non si possono usare biciclette o monopattini).

Nel pomeriggio di sabato ci sarà l’apertura dei cancelli all’ex mercato ortofrutticolo che, fino a domenica sera, ospiterà stand delle associazioni sportive e stand gastronomici. Saranno presenti con le proprie attività e con la presentazione dei propri programmi per la prossima stagione tutte le società del territorio di Vignola che si occupano di spor e benessere psico-fisico, compresa l’Ausl. In programma anche esibizioni e dimostrazioni pratiche di carattere sportivo, tra cui il tradizionale Torneo di basket “Gioca per Fritz”. Dimostrazioni ed eventi sportivi sono previsti anche al parcheggio Saba.

Sabato, alle ore 19.15, partirà dall’ex mercato la camminata Night Walk Gourmet, organizzata dal Centro attività motorie e dalla Banda della Trottola per stimolare sani stili di viti e promuovere i prodotti del territorio. Il percorso ad anello passa per la ciclabile dei ciliegi fino al Fondo Montecuccoli e ritorno. Sono previste postazioni con assaggi di prodotti dell’enogastronomia del territorio. Iscrizioni aperte alle ore 18.00 con contributo di 10 euro.

Domenica, su viale Mazzini, nel tratto all’angolo con via Gramsci e con via Bellucci, dalle ore 17.00 alle ore 22.00, raduno di auto storiche a cura di Classic Club Vignola.

Si ringraziano per la collaborazione AUSL Distretto di Vignola, Scuola Pallacanestro Vignola, Asd Ki-Oshi, G.S Pallavolo Vignola, L.A Muratori Volley, L.A Muratori Tennis, U.S.Terre di Castelli asd, G.S. Gioconda Calcio e Ciclismo, Vignola Calcio 1907, Equipe S.Margherita asd, Comitato Territoriale CSI Modena, A.S.D Centro Attività Motorie, Antratto ASD, ASD Danzaland, Coreutica Academy Dance, Pol.Olimpia Vignola ASD Gruppo Folk, G.S. Pedale Vignolese, Circolo Pol.Olimpia Vignola asd, Nuoto Sub Vignola, 21 Lab – Personal Training Studio, Blue Dance, Comitato Gemellaggi e Città Amiche e La Banda della Trottola.