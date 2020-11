La sfida di Beppe Severgnini: cinquanta motivi per i "neoitaliani"

Chi sono i neoitaliani? Siamo tutti noi, che abbiamo attraversato la stranissima primavera del 2020 e ora affrontiamo un futuro incerto. Beppe Severgnini domani, domenica 29 novembre, alle 17.30 presenta in diretta streaming per Forum Eventi il suo ultimo libro "Neoitaliani" (ed. Rizzoli).

"Ci vorrà tempo per capire come la pandemia, lo spavento e le difficoltà abbiano cambiato il nostro carattere. Ma un cambiamento è avvenuto". Il giornalista e scrittore, che ha dedicato la carriera alla meticolosa osservazione dei connazionali, non ha dubbi: "Dalla bufera siamo usciti diversi. Peggiori o migliori? Direi: non siamo andati indietro. A modo nostro, siamo andati avanti. Siamo stati costretti a trovare dentro di noi - nelle nostre città, nelle nostre famiglie, nelle nostre teste, nel nostro cuore - risorse che non sapevamo di possedere".



Quindici anni dopo La testa degli italiani - il libro che, tradotto in quattordici lingue, ha spiegato agli stranieri il nostro carattere nazionale - l'autore ha deciso di raccontare i cambiamenti avvenuti e anticipare quelli che verranno. Neoitaliani ruota intorno a una sorta di manifesto: "50 motivi per essere italiani". Un modo insolito e brillante per spiegare chi siamo, e capire chi potremmo essere.



E' possibile seguire gli incontri con l'autore di Forum Eventi in diretta sulla pagina facebook BPER Banca Forum Monzani oppure dal sito www.forumguidomonzani.it.