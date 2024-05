"Io merito una seconda chance": in passerella abiti e storie che parlano di nuove opportunità

Sabato 25 maggio dalle 18 alle 19:30 presso la Chiesa della Fondazione Collegio San Carlo di Modena appuntamento con "Io merito una seconda chance", l’evento conclusivo di un progetto che ha coinvolto da mesi l’Associazione per la Responsabilità Sociale di Impresa, da sempre in prima linea sul territorio sui temi della sostenibilità ambientale e sociale, e Manigolde, Sartoria Circolare di Finale Emilia, che opera al recupero di abiti e tessuti per una produzione di refashion il cui ricavato va a sostegno delle iniziative di inclusione sociale e reinserimento lavorativo di persone fragili di cui si occupa Manigolde.

A portare in passerella gli abiti saranno in prima persona i sostenitori del progetto, dipendenti delle aziende che fanno parte dell’Associazione per la RSI, volontari, amici e amiche degli organizzatori, che hanno a cuore l’obiettivo di far conoscere la realtà Manigolde e promuovere l’idea di una sostenibilità ambientale, con una moda equa e circolare, che combatte gli sprechi dell’industria dell’abbigliamento ed è alla portata di tutti. Perché la bellezza non ha età, né misura. Ognuno ha il diritto di sentirsi al centro della scena, di esprimere sé stesso attraverso la moda.

I capi, che si alterneranno negli spazi della Chiesa di San Carlo, sono il frutto della combinazione degli abiti raccolti dall’Associazione per la RSI e della creatività delle sarte di Manigolde: prodotti artigianali, unici e originalissimi. Anche ai capi che sono stati donati verrà così data una seconda opportunità, di rinascere sotto forme nuove e inaspettate. Capi che meritano di essere riscattati e valorizzati diventano quindi un racconto di rinascita, una testimonianza del potere trasformativo della creatività e dell'impegno sociale. Ogni tessuto, ogni cucitura, parlerà di una nuova opportunità per chi l'ha realizzato e per chi lo indosserà.

Al termine della serata sarà possibile acquistare le creazioni di Manigolde, contribuendo così a una nobile causa e sostenendo attivamente i progetti benefici portati avanti dalla sartoria. Il 25 maggio vi aspetta quindi molto più di una sfilata. "Io merito una seconda chance" è un manifesto di inclusione e speranza, che unirà l'eleganza della moda alla beneficenza.