"Medolla in passerella", torna la sfilata in piazza del Popolo

Due appuntamenti animeranno il finale d’estate a Medolla, giovedì 22 settembre. Si comincia alle 18.30 all’Arena Vallechiara, dove fino alle 21 Alle Pizza e il Bar Minelli daranno vita al 3° Festival della Pizza d’Autore (prenotazione obbligatoria al 349 5529910).

A seguire, a pochi metri di distanza, in piazza del Popolo, torna dopo alcuni anni d’assenza l’appuntamento con “Medolla in passerella”, sfilata di abbigliamento, acconciature e accessori a cura dei negozi medollesi. Evento organizzato da Pro Loco, in collaborazione con il Comune.