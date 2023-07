"Sgambe Sghembe”, il debutto al Parco di Villa Pace di Fiorano

E’ pronto al debutto “Sgambe Sghembe”, scritto e diretto da Alessandra Crotti, con la consulenza artistica di Andrè Casaca e lo sguardo esterno di Enrico Lombardi, in programma il 5 luglio nella splendida cornice del Parco di Villa Pace alle ore 21:00

“E se camminare all’indietro fosse la normalità? Se i pantaloni si indossassero nelle braccia? Se si potesse avere per amica una lampada? Partendo dall’idea del coraggio di andare controcorrente, Sgambe Sghembe è uno spettacolo che mette in discussione tutti i dogmi preconfezionati.” racconta il direttore artistico di Quinta Parete. “Sgambe Sghembe” è uno spettacolo nato su basi clownistiche. Sul palco una figura, sola. Che si incarta, si sorprende, si reinventa continuamente. Che cerca di dar voce al desiderio profondo di mettere in luce tutto quello che è contrario, differenza, diversità, stranezza, insolito.

Come per tutti gli altri appuntamenti, prima dell’inizio dello spettacolo sarà attivato un laboratorio teatrale per bambini dai 6 ai 10 anni con lo scopo di avvicinarli al teatro che si svolgerà sempre nel Parco di Villa Pace prima degli spettacoli dalle 19:30 alle 20:30. Terminata la rappresentazione, sarà la volta di Aria Aperta Audience, un progetto che permette al pubblico di dialogare con gli artisti appena andati in scena. Si ricorda che gli spettacoli si svolgeranno all’interno del parco e che gli spettatori dovranno portarsi un telo per sedersi nel prato perché non ci saranno sedie. In caso di pioggia lo spettacolo si svolgerà a Casa Corsini.