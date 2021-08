Sgarbi racconta Caravaggio al Palaghiaccio di Fanano

Il critico d'arte Vittorio Sgarbi sarà la star del Ferragosto a Fanano. Il 15 agosto 2021, con ingresso gratuito e libero solo per i possessori di green pass, Vittorio Sgarbi presenterà al Palaghiaccio Fanano il suo nuovo libro "Il Punto di Vista del Cavallo", edito da La Nave di Teseo.

Il libro tratta la geniale contemporaneità di Caravaggio. La serata è offerta da Lapam Confartigianato Modena-Reggio Emilia e organizzata in collaborazione con Comune di Fanano e Associazione Turistica Fanano è.

“Caravaggio è doppiamente contemporaneo. È contemporaneo perché c’è, perché viviamo contemporaneamente alle sue opere che continuano a vivere; ed è contemporaneo perché la sensibilità del nostro tempo gli ha restituito tutti i significati e l’importanza della sua opera. Non sono stati il Settecento o l’Ottocento a capire Caravaggio, ma il nostro Novecento. Caravaggio viene riscoperto in un’epoca fortemente improntata ai valori della realtà, del popolo, della lotta di classe. Ogni secolo sceglie i propri artisti. E questo garantisce un’attualizzazione, un’interpretazione di artisti che non sono più del Quattrocento, del Cinquecento e del Seicento ma appartengono al tempo che li capisce, che li interpreta, che li sente contemporanei. Tra questi, nessuno è più vicino a noi, alle nostre paure, ai nostri stupori, alle nostre emozioni, di quanto non sia Caravaggio.” Vittorio Sgarbi

