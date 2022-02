"Music is the best", anche la musica di Sgrò sul palco dell'Off

Sabato 12 febbraio dalle 22.30 SGRÒ si esibirà all’OFF di Modena per “Music is the best”, il concorso musicale di Panico SRL dedicato ai giovani talenti della regione Emilia Romagna, che ha inizio alle ore 21.00.

Il cantautore lucchese, bolognese d’adozione, è stato selezionato insieme ad altri artisti dalla call on-line del contest per affrontare le selezioni dal vivo. Da queste selezioni emergeranno nove progetti che saranno protagonisti di un momento di formazione in collaborazione con Kilowatt, The Orchard e altri professionisti del mondo della musica e della produzione di un brano in alcuni studi di registrazione della Regione. Verrà successivamente creata una compilation digitale che verrà lanciata su etichetta Needn’t nel mese di maggio. Durante la finale, che si terrà a Bologna, dai nove progetti ne verranno selezionati due, che saranno oggetto di una produzione e di un tour a livello nazionale.

Sgrò suonerà in trio con Piero Perelli alla batteria/percussioni e Enrico Dolcetto al synth e al basso, proponendo le canzoni del suo album d’esordio “MACEDONIA” (MACEDONIA).

MACEDONIA, scritto da Sgrò con la produzione artistica di Andrea Ciacchini, è uno sguardo sensibile, inusuale ed evocativo sulla quotidianità. La voce del cantautore, a tratti apatica, eppure sempre molto espressiva, ci offre con queste canzoni la sua macedonia, le sue emozioni tagliate in piccoli pezzi, aspri e dolci. A livello musicale, il cuore del progetto è un profondo amore per le produzioni di Battisti e di Battiato a cavallo tra gli anni settanta e ottanta. Sono presenti anche altri riferimenti stilistici più contemporanei che sono una sorta di preziosa speziatura all'interno delle canzoni: Homeshake, Mild High Club, Glass Animals, Frank Ocean.

Nato a Lucca e residente a Bologna, Francesco Sgrò, in arte SGRÒ, è un cantautore intimo, sensibile e autoironico. Per molti anni ha chiuso la sua voce in casa, non permettendole mai di uscire, neanche per incontrare un pubblico di amici. Col tempo, la sua voce è diventata un tutt'uno con le stoviglie, con i bicchieri, con qualsiasi oggetto domestico. A marzo 2020, tuttavia, pochi giorni prima del lockdown, Sgrò esordisce con il singolo “In Differita” (https://www.youtube.com/ watch?v=jo9riqjrr_0), grazie alla spinta del suo attuale produttore artistico Andrea Ciacchini (Blonde Redhead, Bobo Rondelli, The Zen Circus, Mauro Ermanno Giovanardi). Successivamente, a settembre 2020 e a gennaio 2021, escono i brani “Le Piante” (https://www.youtube.com/ watch?v=oqYSIftwyUA) e “Maledizione” (https://www.youtube.com/ watch?v=bH4i9P3Au-w). Durante quest’ultima estate, inoltre, Sgrò si esibisce lungo tutta la riviera adriatica (da Comacchio in Emilia Romagna fino a Peschici in Puglia) nel “MANCHI SOLO TOUR”, un tour per strada (a questo link il riassunto dell’esperienza: https://youtu.be/R_WdZGFEkKA) e partecipa a festival come il Lumen di Vicenza, il Ripartire di Lucca, il Viareggio Music Festival, il MEI di Faenza e il Passatelli in Bronson di Ravenna. Il 22 ottobre pubblica infine il suo ultimo singolo “Stai Bene” (https://www.youtube.com/ watch?v=b0flNRzwAp0), un brano, nel quale affronta con delicatezza il tema della depressione, che anticipa l’album d’esordio “Macedonia”, uscito il 19 novembre.