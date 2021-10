Shooting Sarajevo al "caffè con l'autore" della Drogheria Roteglia

“Caffè con l’Autore” torna sabato 23 ottobre, alle 17:00, con SHOOTING SARAJEVO di Luigi Ottani e Roberta Biagiarelli, a cura di Drogheria Roteglia e Mondadori Bookstore Sassuolo. Un evento nato in collaborazione col Servizio Attività Culturali e Associazionismo e ProLoco Sassuolo, con il Patrocinio del Comune.



SHOOTING come fotografare e come sparare: il libro raccoglie le immagini della mostra, in esposizione presso Paggeria Arte & Turismo fino al 31 ottobre, e racconta il progetto che Ottani e Biagiarelli hanno intrapreso a Sarajevo nel 2015, fissando scatti della città dagli stessi luoghi dai quali i cecchini la tenevano sotto assedio.



Al centro delle riproduzioni ci sono le persone, semplici passanti immortalati durante la loro quotidianità, il cui destino, solo 25 anni prima, era delle mani di un tiratore celato tra le mura di palazzi familiari.



Appuntamento alle 17:00 nel cortile interno della Drogheria Roteglia. In caso di mal tempo l’evento si terrà in Paggeria Arte & Turismo in Piazzale Della Rosa.



Prenotazione obbligatoria al 348 9052399 – accesso consentito con il Green Pass

